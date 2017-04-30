17:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Не будем отталкиваться от прошлой игры "Спартака", только от себя"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" заявил, что в таких встречах важно обращать внимание на свою игру. Также специалист объяснил, почему поставил полузащитника Александра Головина на край обороны.

– Мы посмотрели много игр "Спартака", – сказал во флеш-интервью Гончаренко. – Не будем отталкиваться от прошлой игры красно-белых. Будем отталкиваться только от себя. В таких матчах не нужно оглядываться на сильные стороны соперника, а смотреть на свои. Головин? Он лидер чемпионата по отборам, поэтому не считаю, что он может кому-то уступить в этом плане.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 
 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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