Василий Березуцкий: "Спартак" еще может запаниковать"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий в интервью "СЭ" выразил мнение, что на данный момент "Спартак" заслуженно занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. При этом 34-летний игрок обороны не исключил, что красно-белые могут запаниковать и утратить лидерство.

- Перейдем к ЦСКА. Лично вас, как ветерана команды, задевает, что именно "Спартак" сейчас лидирует в чемпионате? - вопрос Березуцкому.

- На данный момент он находится на первой строчке заслуженно. "Спартак" играют сбалансированнее остальных и без провалов. Но в дальнейшем произойти может все что угодно. Все-таки в этой команде не так много людей, которые когда-либо лидировали. И оказавшись на первом месте, ребята могут запаниковать. Тот, кто во главе таблицы всегда испытывает серьезное давление. Но именно сейчас, как я уже сказал, "Спартак" занимает свое место.

- Красно-белым может не хватить "инстинкта убийцы"?

- Здесь нужно говорить не столько о "Спартаке", сколько обо всех других командах, которые по ходу турнира забирались на вершину. Помню свои ощущения, когда ЦСКА становился чемпионом в первый и второй раз - было очень непросто справляться с давлением. А как-то шли четвертыми, третьими, потом вторыми. И в последнем туре завоевали золото - это гораздо проще, чем все время лидировать. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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