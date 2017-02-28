Валерий Непомнящий: "Если "Спартак" обыграет "Краснодар", то его будет сложно остановить"

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в передаче "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что "Спартаку" в первом матче после зимнего перерыва будет трудно одержать победу. Красно-белые в 18-м туре чемпионата России сыграют на выезде против "Краснодара". Матч состоится 5 марта.

- Сегодняшний "Спартак" силен тем, чего не хватает "Зениту", - заявил Непомнящий. - Духом, спартаковским духом. Если "Спартак" в настроении, если тренеру удается его создать, то команда способна решать серьезные задачи. Фаворит в следующей игре – "Краснодар". Потому что им не нужно ничего перестраивать. Они готовы играть против команд, у которых есть лидеры. Если "Спартак" будет в своем оптимальном составе, с Адриану и Промесом, то краснодарцам будет тяжело. Все же я думаю, что им удастся разрушить игру в середине поля. Но если "Спартак" обыграет "Краснодар", то их будет сложно остановить.