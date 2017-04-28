Валерий Масалитин: "У "Спартака" есть право на ошибку, у ЦСКА - нет"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "СЭ" отметил, что у "Спартака" перед дерби с армейцами есть свой плюс - право на ошибку. По его словам, ничего страшного для красно-белых не произойдет, если они проиграют в этой игре.

– После такой победы над "Локомотивом" с большим оптимизмом смотрите на шансы ЦСКА в дерби со "Спартаком"?

– Игра на игру не приходится. Все начнется с чистого листа. Нужно уже забыть про победу над "Локомотивом". Дерби со "Спартаком" – вещь в себе, совершенно отдельная, мало от чего зависящая история. Да, ЦСКА продемонстрировал классный футбол с железнодорожниками, показал, что находится в хорошей форме. Но у "Спартака" есть свой плюс.

– Какой?

– У него есть право на ошибку, у ЦСКА – нет. Если красно-белые выиграют, можно будет уже на стадионе вручить им золотые медали.

– А если победит ЦСКА?

– Отрыв составит четыре очка. Катастрофы для красно-белых никакой. Гонка продолжится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Валерия Масалитина