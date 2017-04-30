Валерий Карпин: "Спартак" и ЦСКА сыграют вничью"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин перед матчем красно-белых с ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что, по его мнению, армейская команда не выиграет в предстоящем матче.

– Если ЦСКА сегодня выиграет, то отставание от "Спартака" будет четыре очка, – сказал Карпин перед матчем в эфире телеканала "Наш футбол". – Здесь может произойти что угодно. Но я не думаю, что ЦСКА сегодня выиграет. Почему-то мне так кажется.

– Часто вас подводит интуиция?

– Часто. Почти всегда подводит. Думаю, что будет ничья, но хотелось бы, чтобы кто-то выиграл.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало встречи в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.