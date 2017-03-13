22:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Валерий Карпин: "Пенальти был. Дзюба не врет"

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Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что "Зенит" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) должен был получить право на пенальти за фол на Артеме Дзюбе. По словам специалиста, защитник уральцев Фегор Огуде ударил сзади форварда сборной России, а уже после этого он зацепился за свою ногу.

– Дзюба цепляется за свою ногу? Вы издеваетесь что ли? Огуде сначала бьет Дзюбе коленом в икру, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – На такой скорости достаточно любого касания ноги. Потом уже он задевает газон, потому что его сбили с шага. По мне это пенальти. Здесь Дзюба не врет. Возможно, его подталкивали в спину, и Дзюба хотел этого пенальти, но было касание икры коленом, а это сбивает с шага и ты спотыкаешься. Если совсем по-русски, то ему сделали подножку.

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Paolo Di Canio

В Эстонию валеру отправить)))

23:01

Slim Taller

Валерий Карпин на данный момент лучший футбольный эксперт,нравится это или нет всякой шелупони.

22:58

werder63

Вместо старого румына? А кто передачу вести будет? Все равно не поможет, Валера! Слабак ты в тренерском деле против Карреры!))

22:52

igogohruhru

Зря старается, Дзюба же выключил звук.

22:51

Neuturungal

Верной дорогой идете товарищи сектанты с правильными телевизорами! С вами вся страна, ненавидящая ФК Зенит за бюджет в 185 млн евро, больше чем у Спартака на 60 млн, вся страна которой плевать, что на заграничный Шальке Газпром не жалеет на минуточку 247 млн евро в год.

22:49

marsey

у карпа свой телевизор какой-то :) видимо, зенитчики привезли вместо будогосского

22:47

77миротворец77

Георгич в зенит рвется!!!

22:44

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