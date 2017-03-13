Валерий Карпин: "Пенальти был. Дзюба не врет"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что "Зенит" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) должен был получить право на пенальти за фол на Артеме Дзюбе. По словам специалиста, защитник уральцев Фегор Огуде ударил сзади форварда сборной России, а уже после этого он зацепился за свою ногу.
– Дзюба цепляется за свою ногу? Вы издеваетесь что ли? Огуде сначала бьет Дзюбе коленом в икру, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – На такой скорости достаточно любого касания ноги. Потом уже он задевает газон, потому что его сбили с шага. По мне это пенальти. Здесь Дзюба не врет. Возможно, его подталкивали в спину, и Дзюба хотел этого пенальти, но было касание икры коленом, а это сбивает с шага и ты спотыкаешься. Если совсем по-русски, то ему сделали подножку.
Paolo Di Canio
В Эстонию валеру отправить)))
23:01
Slim Taller
Валерий Карпин на данный момент лучший футбольный эксперт,нравится это или нет всякой шелупони.
22:58
werder63
Вместо старого румына? А кто передачу вести будет? Все равно не поможет, Валера! Слабак ты в тренерском деле против Карреры!))
22:52
igogohruhru
Зря старается, Дзюба же выключил звук.
22:51
Neuturungal
Верной дорогой идете товарищи сектанты с правильными телевизорами! С вами вся страна, ненавидящая ФК Зенит за бюджет в 185 млн евро, больше чем у Спартака на 60 млн, вся страна которой плевать, что на заграничный Шальке Газпром не жалеет на минуточку 247 млн евро в год.
22:49
marsey
у карпа свой телевизор какой-то :) видимо, зенитчики привезли вместо будогосского
22:47
77миротворец77
Георгич в зенит рвется!!!
22:44