Валерий Карпин: "Пенальти был. Дзюба не врет"

Экс-главный тренер "Спартака" Валерий Карпин отметил, что "Зенит" в гостевом матче 19-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:1) должен был получить право на пенальти за фол на Артеме Дзюбе. По словам специалиста, защитник уральцев Фегор Огуде ударил сзади форварда сборной России, а уже после этого он зацепился за свою ногу.

– Дзюба цепляется за свою ногу? Вы издеваетесь что ли? Огуде сначала бьет Дзюбе коленом в икру, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Карпин. – На такой скорости достаточно любого касания ноги. Потом уже он задевает газон, потому что его сбили с шага. По мне это пенальти. Здесь Дзюба не врет. Возможно, его подталкивали в спину, и Дзюба хотел этого пенальти, но было касание икры коленом, а это сбивает с шага и ты спотыкаешься. Если совсем по-русски, то ему сделали подножку.