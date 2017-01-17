Валерий Газзаев: "Лично мне не бросается в глаза, что "Спартак" вышел из отпуска позже ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил, что не видит большой разницы в том, что "Спартак" вышел из отпуска и начал первый предсезонный сбор на восемь дней позже армейцев. Газзаев подчеркнул, что состояние команды после сборов зависит от уровня тренировочного процесса.

– Когда команда играет весной в еврокубках, конечно, из отпуска нужно выходить пораньше и форсировать подготовку, чтобы где-то к 18-19 февраля находиться в хороших кондициях, – сказал Газзаев. – Но сейчас "Спартак" и ЦСКА будут выступать только в национальном чемпионате. Поэтому лично мне не бросается в глаза то, что красно-белые вышли из отпуска на неделю позже армейцев. Никаких проблем я не вижу. Полтора месяца – достаточный срок для эффективной подготовки к возобновлению сезона. Здесь все зависит от уровня тренировочного процесса, контрольных матчей.

– То есть у ЦСКА нет никакого преимущества в том, что он начал готовиться раньше своего принципиального соперника?

– Как я уже сказал, серьезной разницы в датах начала работы я не вижу. С другой стороны, посмотрим, как тренеры смогут провести этот этап подготовки.

– Восемь дней – несущественная разница?

– Абсолютно в данном случае не существенная. То, что ЦСКА вышел из отпуска раньше, в принципе объяснимо.

– Чем?

– У команды новый главный тренер. Гончаренко, конечно, уже работал в ЦСКА. Но ему все равно нужно больше времени для ознакомления с игроками в своем новом статусе. Это очень важно. Так что армейцы поступили правильно. Теперь важно, чтобы он предложил подопечным четкую программу. Ведь зимние сборы – самые тяжелые. Надо и восстановить футболистов, и "нагрузить" их, и избежать травм. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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