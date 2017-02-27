Президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что "Спартак" всегда является для него чемпионом. С 2002 года обладателем контрольного пакета акций клуба является вице-президент "Лукойла" Леонид Федун. "Лукойл" является титульным спонсором красно-белых.

– За "Спартаком" слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как команда играет, – приводит ТАСС слова Алекперова. – Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? "Спартак" всегда чемпион.

После первой части чемпионата России "Спартак" занимает первое место, опережая "Зенит" на 5 очков. В воскресенье (5 марта) в рамках 18-го тура премьер-лиги "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара".