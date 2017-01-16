В "Зените" "посоветовали" Дзюбе уезжать в Китай

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, давший интервью клубной пресс-службе после победы над "Чанчунем" (5:2) в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби, получил "совет" уезжать в Китай. Вероятно, один из одноклубников форварда или сотрудников "Зенита" в шутку так отреагировал на пост футболиста в Instagram.

Напомним, после встречи с "Чанчунем" сам Дзюба пошутил, что принял тяжелое решение продолжить карьеру в Китае. Более того, он заявил, что ждет, что к нему присоединится другой форвард "Зенита" Александр Кокорин.

Артем Дзюба: "Принял очень тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай" //

Дзюба рассказал, почему называет Кокорина "мозолью"