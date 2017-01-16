Артем Дзюба: "Принял очень тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над китайским "Чанчунем" (5:2) в товарищеском матче пошутил, что тоже решил продолжить карьеру в Китае. Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.

Напомним, в зимнее трансферное окно из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель.

"Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать", – написал Дзюба на своей странице в Instagram.