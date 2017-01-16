19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Принял очень тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над китайским "Чанчунем" (5:2) в товарищеском матче пошутил, что тоже решил продолжить карьеру в Китае. Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.

Напомним, в зимнее трансферное окно из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель.

"Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать", – написал Дзюба на своей странице в Instagram.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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SergeyKa

А почему журналисты решили, что это шутка?

19:59

tarkys

Веселить, это одно...

19:57

kingarthur

Вот бы весь политпроект в полном составе перенести в чемпионат Китая, пусть на Распил-арене с Цюньцянями и с Тяньминями режутся.

19:47

ПАВ___таганрог

Кому там вы нужны,там лимита нашего нет. Игроки такого слабого уровня

19:40

27Hoax

А Кокорин с тобой в Китай не один поедет, он с Мамаевым поедет!

19:30

shpasic

на фото Кокорин обнимающий Дзюбу и подпись: от таких предложений не открываются. кто там кому предложение-то сделал, никак не пойму. и не дали ли за это жёлтую карточку?

19:22

Паснаход

делает вид, что шутит, а сам прощупывает почву))

19:21

Армеец-сибиряк

Кокорин не поедет, далеко с Китая в Монако летать)

19:21

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