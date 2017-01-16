Артем Дзюба: "Принял очень тяжелое решение, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над китайским "Чанчунем" (5:2) в товарищеском матче пошутил, что тоже решил продолжить карьеру в Китае. Помимо этого, форвард выразил надежду, что вместе с ним в азиатскую страну отправится его партнер по команде Александр Кокорин.
Напомним, в зимнее трансферное окно из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник Аксель Витсель.
"Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать", – написал Дзюба на своей странице в Instagram.
SergeyKa
А почему журналисты решили, что это шутка?
19:59
tarkys
Веселить, это одно...
19:57
kingarthur
Вот бы весь политпроект в полном составе перенести в чемпионат Китая, пусть на Распил-арене с Цюньцянями и с Тяньминями режутся.
19:47
ПАВ___таганрог
Кому там вы нужны,там лимита нашего нет. Игроки такого слабого уровня
19:40
27Hoax
А Кокорин с тобой в Китай не один поедет, он с Мамаевым поедет!
19:30
shpasic
на фото Кокорин обнимающий Дзюбу и подпись: от таких предложений не открываются. кто там кому предложение-то сделал, никак не пойму. и не дали ли за это жёлтую карточку?
19:22
Паснаход
делает вид, что шутит, а сам прощупывает почву))
19:21
Армеец-сибиряк
Кокорин не поедет, далеко с Китая в Монако летать)
19:21