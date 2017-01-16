Дзюба рассказал, почему называет Кокорина "Мозолью"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после победы над "Чанчунем" в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби (5:2) в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что команда провела два разных тайма. Также форвард питерского клуба объяснил, почему называет партнера по команде Александра Кокорина "Мозолью".

- Команда провела два абсолютно разных тайма…

- Так бывает на сборах. Мы меняем два состава. Соперник не всегда полностью меняется, поэтому мы выходим свежие, а они в конце уже немного устают - так, наверное, проще играть. В принципе хорошо поработали - тренировочный сбор, под нагрузками играем. Самое важное - набрать физические кондиции, все остальное придет.

- Собой довольны?

- Во втором тайме - да. Понятно, что есть еще над чем работать. Но все равно приятно при 0:2 выйти и победить 5:2. Даже в тренировках нужно побеждать - это нормально.

- Товарищеских матчей на всех сборах будет много - не пугает это?

- Необычно. Сейчас пять дней подряд игры. Но надеюсь, что завтра не все будут участвовать, - привыкаем. Если Мистер так хочет, значит так надо - мы ему в этом плане доверяем.

- Почему на тренировках называете Александра Кокорина "Мозоль"?

- Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, наверное, поэтому в бутсы уже не помещаются. Ну ничего, все нормально будет. Лечу его как могу, мажу мазями, поэтому все нормально будет. (Сергей ЦИММЕРМАН)