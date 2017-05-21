В Туле фанаты "Спартака" отказались платить за проезд и вышибли дверь троллейбуса

После матча 30-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Спартак" (3:0) инцидент с участием болельщиков красно-белых произошел у остановки общественного транспорта "Филармония". Как сообщили очевидцы, фанаты "Спартака" не пожелали платить за проезд и вышибли дверь троллейбуса, информирует ТСН.

Напомним, что при счете 3:0 в пользу хозяев поля болельщики столичной команды начали массово покидать гостевой сектор арены. Другие фанаты "Спартака" позже сломали на тульском стадионе 166 кресел. После встречи поклонники гостей выбежали на поле.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"