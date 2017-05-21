Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле

Болельщики "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3), передает спецкор "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, после третьего пропущенного мяча поклонники красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены. Другие фанаты "Спартака" оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.
Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"
Фанаты #Спартак'а выломали 166 кресел. Арсенал уже подсчитал pic.twitter.com/YRXXlnvrbQ– Сергей Астахов (@SAstahov) 21 May 2017
Камбоджа Иванов
Вы ещё не видели, что эти животные творили в самом городе! Сломанные знаки, разбитые витрины, красят машины. Просто быдлятина!
18:12
vaysman
какой клуб такие и болелы- стулья то зачем ломать. чапаева не смотрели.
18:08
PvsZ
Какое свинство.
18:07