Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле

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Болельщики "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле во время матча 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:3), передает спецкор "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, после третьего пропущенного мяча поклонники красно-белых начали массово покидать гостевой сектор арены. Другие фанаты "Спартака" оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Камбоджа Иванов

Вы ещё не видели, что эти животные творили в самом городе! Сломанные знаки, разбитые витрины, красят машины. Просто быдлятина!

18:12

vaysman

какой клуб такие и болелы- стулья то зачем ломать. чапаева не смотрели.

18:08

PvsZ

Какое свинство.

18:07