Болельщики "Спартака" выбежали на поле в Туле

После матча 30-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Спартак" (3:0) на поле выбежали болельщики столичной команды, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Часть из них разорвала сетку ворот. При этом более чем половина организованных фанатов гостей покинула арену до финального свистка, устроив при этом погром в ряде секторов.
Ранее генеральный директор по безопасности туляков Виталий Родионов сообщил, что поклонники красно-белых не планируют выбегать на поле после встречи. Однако ситуация все же сложилась иначе.
Напомним, что в домашнем матче прошлого тура против "Терека" в среду (3:0) болельщики "Спартака" также выбежали на поле, чтобы отпраздновать завоеванное чемпионство. Причем появление поклонников на поле было запланировано. Прорывались фанаты к команде и туром ранее, после гостевой игры с "Амкаром" в Перми (1:0).
Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"
21 мая 2017 г.
Ded50
Это в благодарность Туле за дополнительные места на стадионе. Наверное этим фанаты отличаются от болельщиков.
17:54
машинист123рус
когда этот бардак закончится
17:23
Obl2007
Гоблины ! Просто стыдно ! И такие отмороженные - просто позор Спартака ! Обкуренное стадо !
17:21
баламошка
Gost эти долбоящеры следующие 16 лет будут сети рвать на всех стадионах....до следующего чемпионства.../////////////////////Бугагага))) Так и будет!)
17:20
waleriy
Это ненормально когда болелы выбегают на поле портят имущество. Надо наказывать болельщиков и команду. Также надо наказать федуна что разрешил это в матче с тереком. Такая расхлябанность , недисциплинированность приводит к анархии , а демократия нам не нужна.( болель щик Спартака)
17:09
redgy
стадо
17:08
Mark Krass
шО, ОПЯТЬ отмечать побежали? Так вроде не победили....))
17:07
Jean4
Как сказал Федун, этот праздник будет вечным )
17:06
Gost
эти долбоящеры следующие 16 лет будут сети рвать на всех стадионах....до следующего чемпионства...
17:02