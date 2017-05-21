Болельщики "Спартака" выбежали на поле в Туле

После матча 30-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Спартак" (3:0) на поле выбежали болельщики столичной команды, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Часть из них разорвала сетку ворот. При этом более чем половина организованных фанатов гостей покинула арену до финального свистка, устроив при этом погром в ряде секторов.

Ранее генеральный директор по безопасности туляков Виталий Родионов сообщил, что поклонники красно-белых не планируют выбегать на поле после встречи. Однако ситуация все же сложилась иначе.

Напомним, что в домашнем матче прошлого тура против "Терека" в среду (3:0) болельщики "Спартака" также выбежали на поле, чтобы отпраздновать завоеванное чемпионство. Причем появление поклонников на поле было запланировано. Прорывались фанаты к команде и туром ранее, после гостевой игры с "Амкаром" в Перми (1:0).

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"