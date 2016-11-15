В Нигерии молятся, чтобы Обадже перешел в "Спартак"

Председатель "Вики Туристс" Алхаджи Исах Матори подчеркнул, что нападающий Годвин Обадже находится на просмотре в "Спартаке". По его словам, в клубе надеются, что 19-летний форвард, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, подпишет контракт с красно-белыми.

- На данный момент Обадже находится в Европе, в частности в России, где проходит просмотр в "Спартаке", - приводит Completesportsnigeria слова Матори. - Мы молимся за его успех. Если все получится, то это пойдет на благо игрока, клуба и "Вики Туристс" в целом.