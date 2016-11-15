12:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

В Нигерии молятся, чтобы Обадже перешел в "Спартак"

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Потенциальные новички "Спартака": Годвин ОБАДЖЕ и Диксон АФОАКВА.В "Спартак" едут три африканца

Председатель "Вики Туристс" Алхаджи Исах Матори подчеркнул, что нападающий Годвин Обадже находится на просмотре в "Спартаке". По его словам, в клубе надеются, что 19-летний форвард, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, подпишет контракт с красно-белыми.

- На данный момент Обадже находится в Европе, в частности в России, где проходит просмотр в "Спартаке", - приводит Completesportsnigeria слова Матори. - Мы молимся за его успех. Если все получится, то это пойдет на благо игрока, клуба и "Вики Туристс" в целом.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Jean4

Болельщики Спартака молятся, чтобы этого не произошло.) Где же наши Давыдовы, Козловы и Обуховы?

13:57

Блудный Свин

Срамтак - главный клуб Африки!!! Даже голландцев берут чёрных!!

13:47

echo2011

Находится в Европе,в частности,в России...Увы,Россия пока "Азиопа"...

13:42

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Ему не 19 лет, а как минимум на 5 больше )

13:36

serzheo

Ииии, племя масаи бъет в там-там и пляшет у костра, они получили свой видеомагнитофон и телевизор. А мы?.. Ну а что мы?... Мы будем говорить о том, что некем заменить пенсионеров в сборной, ибо нет достойной замены... Да и откуда ей взяться, когда такие бравые парни из племени масаи пропадают. Надо же их непременно пристроить.

13:32

Очень плохой мальчик

Пойдет.Можно взять вместо Мельгарехо ,от парагвайца все равно мало толку.

13:30

Andre_Saratov

Нигерия нефтедобывающая страна с хорошим бюджетом. Просто уровень коррупции зашкаливает даже по сравнению с известными нам странами.

13:17

shpasic

ещё бы не молиться - его первая зарплата покроет годовой бюджет Нигерии.

13:14

Константин Эдуардович

Видимо он -несъедобный((

13:02

zvovs

Как же им там плохо в Нигерии....

12:57

MarioLemieux#66

Туристс - это сборная России по ногомячу.

12:49

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