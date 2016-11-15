В Нигерии молятся, чтобы Обадже перешел в "Спартак"

Председатель "Вики Туристс" Алхаджи Исах Матори подчеркнул, что нападающий Годвин Обадже находится на просмотре в "Спартаке". По его словам, в клубе надеются, что 19-летний форвард, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, подпишет контракт с красно-белыми.
- На данный момент Обадже находится в Европе, в частности в России, где проходит просмотр в "Спартаке", - приводит Completesportsnigeria слова Матори. - Мы молимся за его успех. Если все получится, то это пойдет на благо игрока, клуба и "Вики Туристс" в целом.
Jean4
Болельщики Спартака молятся, чтобы этого не произошло.) Где же наши Давыдовы, Козловы и Обуховы?
13:57
Блудный Свин
Срамтак - главный клуб Африки!!! Даже голландцев берут чёрных!!
13:47
echo2011
Находится в Европе,в частности,в России...Увы,Россия пока "Азиопа"...
13:42
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Ему не 19 лет, а как минимум на 5 больше )
13:36
serzheo
Ииии, племя масаи бъет в там-там и пляшет у костра, они получили свой видеомагнитофон и телевизор. А мы?.. Ну а что мы?... Мы будем говорить о том, что некем заменить пенсионеров в сборной, ибо нет достойной замены... Да и откуда ей взяться, когда такие бравые парни из племени масаи пропадают. Надо же их непременно пристроить.
13:32
Очень плохой мальчик
Пойдет.Можно взять вместо Мельгарехо ,от парагвайца все равно мало толку.
13:30
Andre_Saratov
Нигерия нефтедобывающая страна с хорошим бюджетом. Просто уровень коррупции зашкаливает даже по сравнению с известными нам странами.
13:17
shpasic
ещё бы не молиться - его первая зарплата покроет годовой бюджет Нигерии.
13:14
Константин Эдуардович
Видимо он -несъедобный((
13:02
zvovs
Как же им там плохо в Нигерии....
12:57
MarioLemieux#66
Туристс - это сборная России по ногомячу.
12:49