У "Спартака" по-прежнему худшая разность заработанных и полученных пенальти

В матче 22-го тура чемпионата России судья Сергей Лапочкин в течение нескольких минут назначил пенальти в ворота "Уфы" и "Спартака". Благодаря этому красно-белые покинули последнюю строчку в премьер-лиге по числу заработанных 11-метровых и догнали "Крылья Советов" в списке клубов, чаще всего нарушавших правила в своей штрафной. (Кирилл БУРДАКОВ)
Разность своих и чужих пенальти клубов премьер-лиги в сезоне-2016/17
|
Клуб
|
Свои пенальти
|
Чужие пенальти
|
+/-
|
Локомотив
|
7
|
1
|
+6
|
Зенит
|
7
|
1
|
+6
|
Краснодар
|
4
|
1
|
+3
|
ЦСКА
|
3
|
0
|
+3
|
Амкар
|
3
|
2
|
+1
|
Уфа
|
3
|
3
|
0
|
Урал
|
2
|
2
|
0
|
Терек
|
4
|
5
|
-1
|
Оренбург
|
3
|
4
|
-1
|
Томь
|
1
|
2
|
-1
|
Анжи
|
3
|
5
|
-2
|
Арсенал
|
3
|
5
|
-2
|
Рубин
|
2
|
4
|
-2
|
Ростов
|
0
|
2
|
-2
|
Кр.Советов
|
2
|
6
|
-4
|
Спартак
|
1
|
6
|
-5
Фемистоклюс
Это точно! Политпроект любит "стимулировать" судеек.
15:57
sheitan
В следующем туре разница ещё ухудшится, ибо приедет Зенит с проплаченными судейками))
15:38