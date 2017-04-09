У "Спартака" по-прежнему худшая разность заработанных и полученных пенальти

В матче 22-го тура чемпионата России судья Сергей Лапочкин в течение нескольких минут назначил пенальти в ворота "Уфы" и "Спартака". Благодаря этому красно-белые покинули последнюю строчку в премьер-лиге по числу заработанных 11-метровых и догнали "Крылья Советов" в списке клубов, чаще всего нарушавших правила в своей штрафной. (Кирилл БУРДАКОВ)

Разность своих и чужих пенальти клубов премьер-лиги в сезоне-2016/17