15:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

У "Спартака" по-прежнему худшая разность заработанных и полученных пенальти

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В матче 22-го тура чемпионата России судья Сергей Лапочкин в течение нескольких минут назначил пенальти в ворота "Уфы" и "Спартака". Благодаря этому красно-белые покинули последнюю строчку в премьер-лиге по числу заработанных 11-метровых и догнали "Крылья Советов" в списке клубов, чаще всего нарушавших правила в своей штрафной. (Кирилл БУРДАКОВ)

Разность своих и чужих пенальти клубов премьер-лиги в сезоне-2016/17

Клуб

Свои пенальти

Чужие пенальти

+/-

Локомотив

7

1

+6

Зенит

7

1

+6

Краснодар

4

1

+3

ЦСКА

3

0

+3

Амкар

3

2

+1

Уфа

3

3

0

Урал

2

2

0

Терек

4

5

-1

Оренбург

3

4

-1

Томь

1

2

-1

Анжи

3

5

-2

Арсенал

3

5

-2

Рубин

2

4

-2

Ростов

0

2

-2

Кр.Советов

2

6

-4

Спартак

1

6

-5

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Фемистоклюс

Это точно! Политпроект любит "стимулировать" судеек.

15:57

sheitan

В следующем туре разница ещё ухудшится, ибо приедет Зенит с проплаченными судейками))

15:38

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