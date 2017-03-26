02:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Три российских болельщика получили ножевые ранения в Белграде после матча "Спартака"

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Три российских футбольных болельщика, приехавших на товарищеский матч между "Спартаком" и "Црвеной Звездой", были ранены в Белграде, сообщает ТАСС.

Два фаната госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них в тяжелом состоянии, третьему пострадавшему бригада медиков оказывает помощь на месте.

По словам очевидцев, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению албанцев. Болельщикам удалось отогнать нападавших, однако во время потасовки три человека получили ранения.

Инцидент произошел на ул. Краля Милана. На место прибыли экипажи скорой помощи, работает бригада полиции. Сербские болельщики дают показания.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4125892

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Новоуепинни

ага, олбанцы это были, как же . так и все и поверили. еще бы нато и пиндосов приплели

03:22

miker65

Албанцы оборзели! Уже вылазки в Серию делают.

03:08

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