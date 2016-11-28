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Тимощук - про работу в "Зените": "Газеты могут писать все, что им заблагорассудится"

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Бывший полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук пока не подтвердил информацию о том, что может войти в тренерский штаб питерского клуба. Ранее сообщалось, что украинец провел встречу с главным тренером петербуржцев Мирчей Луческу после матча группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" (2:0). В пятницу хавбек был замечен на матче первенства ФНЛ "Зенит-2" - "Балтика" (1:1).

Газеты могут писать все, что им заблагорассудится, – цитирует Тимощука "Радио "Зенит".

Зимой Тимощук должен получить диплом PRO, пройдя обучение в Центре лицензирования Федерации футбола Украины (ФФУ). Это позволит ему работать в клубах РФПЛ.

На сегодняшний день в штаб Луческу входят шесть специалистов – ассистент Александр Спиридон, тренер Сергей Семак, итальянские тренеры по физподготовке Массимо Уголини и Карло Николини, тренеры по работе с вратарями Михаил Бирюков и хорват Томислав Рогич.

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