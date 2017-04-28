Тимофей Калачев: "Если в каких-то матчах кто-то помогает "Зениту", это не красит наш футбол"

Защитник "Ростова" Тимофей Калачев в интервью "СЭ" отметил, что арбитр Алексей Еськов в матче "Зенит" - "Урал" (2:0) совершил несколько ошибок. По его словам, таким командам, как "Зенит", не нужно помогать.

– Вас как ветерана российского чемпионата возмутило судейство в матче "Зенит" – "Урал"?

– Думаю, судья совершил несколько ошибок. В принципе можно понять игроков "Урала". В первом круге мы вели в матче с "Зенитом" – 2:0. Потом удалили Сашу Гацкана, мы в итоге уступили, настроение было не самым лучшим… В принципе я знаю арбитра Еськова. Надеюсь, он просто ошибся в этой встрече. И ничего такого не было…

– Многие региональные клубы испытывают к "Зениту" антипатию…

– Как игрок из небогатого клуба могу сказать здесь одно. Таким большим командам, как "Зенит", не нужно помогать. Питерцы должны побеждать за счет мастерства своих футболистов, состав у них очень приличный. А если еще в каких-то матчах им кто-то помогает, это, наверное, не красит наш футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Тимофея Калачева