22:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Тигиев останется в "Спартаке"

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Павел Андреев, агент защитника "Спартака" Георгия Тигиева прояснил ситуацию с будущим 22-летнего футболиста. Срок его аренды (правами владеет "Анжи") закончился после окончания сезона.

– Остается ли Тигиев в "Спартаке"? 

– Скорее всего, да.

– То есть договоренность о продлении отношений с ним достигнута?

– Именно так.

Сумма отступных в контракте Тигиева с махачкалинским клубом составляет 1 миллион евро. В чемпионате России-2016/17 игрок провел 18 матчей: 14 в составе "Анжи" и 4 – "Спартака".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хряк

Das ist gut , как говорят в ФРГ :)

22:57