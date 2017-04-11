Тест "СЭ". Помните ли вы золотые матчи "Спартака"?

Отрыв московского "Спартака" от конкурентов в золотой гонке составляет 8 очков. Самое время задуматься о том, когда же красно-белые возьмут титул, и вспомнить обстоятельства предыдущих золотых матчей.
Отрыв московского "Спартака" от конкурентов в золотой гонке составляет 8 очков. Самое время задуматься о том, когда же красно-белые возьмут титул, и вспомнить обстоятельства предыдущих золотых матчей.
Крюков Сергей
Железные были болельщики в 36-м!)
13:48
Jean4
А где собственно тест то? Фото вижу и под ним два предложения и все!
13:40
Антиконь .
А че, а разве есть у нас другие такие команды в футболе??? Только Спартак!!! О нем только и надо писать!!!
13:38
КирпичИнвест
Достали писать только про Спартак!!! Других команд у нас нет?
13:31
Pauchishe
Да, это было в 1989 году)))) Но, ведь гол то шикарный и ОЧЕНЬ значимый. Что не та??? (это к модераторам СЭ)))))
13:29
Pauchishe
Ребята, СЭ, а почему Вы затерли коммент о "золотом голе", который Валерий Шмаров забил в матче Спартака и Динамо (киев)????
13:27
Вгыгел
нет такой надобности .
13:21