Тест "СЭ". Помните ли вы золотые матчи "Спартака"?

16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. "Спартак" - "Алания" - 2:1. Красно-белые празднуют чемпионство после победы в золотом матче. Фото Андрей КОНОВАЛОВ, "СЭ"

Отрыв московского "Спартака" от конкурентов в золотой гонке составляет 8 очков. Самое время задуматься о том, когда же красно-белые возьмут титул, и вспомнить обстоятельства предыдущих золотых матчей.