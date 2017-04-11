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Тест "СЭ". Помните ли вы золотые матчи "Спартака"?

16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. "Спартак" - "Алания" - 2:1. Красно-белые празднуют чемпионство после победы в золотом матче. Фото Андрей КОНОВАЛОВ, "СЭ"
16 ноября 1996 года. Санкт-Петербург. "Спартак" - "Алания" - 2:1. Красно-белые празднуют чемпионство после победы в золотом матче. Фото Андрей КОНОВАЛОВ, "СЭ"
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Отрыв московского "Спартака" от конкурентов в золотой гонке составляет 8 очков. Самое время задуматься о том, когда же красно-белые возьмут титул, и вспомнить обстоятельства предыдущих золотых матчей.

 
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Крюков Сергей

Железные были болельщики в 36-м!)

13:48

Jean4

А где собственно тест то? Фото вижу и под ним два предложения и все!

13:40

Антиконь .

А че, а разве есть у нас другие такие команды в футболе??? Только Спартак!!! О нем только и надо писать!!!

13:38

КирпичИнвест

Достали писать только про Спартак!!! Других команд у нас нет?

13:31

Pauchishe

Да, это было в 1989 году)))) Но, ведь гол то шикарный и ОЧЕНЬ значимый. Что не та??? (это к модераторам СЭ)))))

13:29

Pauchishe

Ребята, СЭ, а почему Вы затерли коммент о "золотом голе", который Валерий Шмаров забил в матче Спартака и Динамо (киев)????

13:27

Вгыгел

нет такой надобности .

13:21

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