Страхил Попов: "Не знаю, перейдет ли Ивелин Попов в "Трабзонспор", но мы говорили с ним об этом"

Защитник "Касымпаши" и сборной Болгарии Страхил Попов не считает целесообразным переход своего соотечественника Ивелина Попова из "Спартака" в "Трабзонспор". Ранее появилась информация, что турецкий клуб близок к подписанию хавбека красно-белых.

– Мы говорили с Ивелином на эту тему, – цитирует "Фокус Спорт" Страхила Попова. – Не знаю, случится ли трансфер. Сейчас "Спартак" лидирует в чемпионате России, тогда как "Трабзонспор" находится в чемпионате Турции в середине турнирной таблицы. Он не будет бороться за титул, пока в команде не лучшая обстановка. Но решение принимать Ивелину.

В Турции в последние дни происходят неприятные вещи. Я очень надеюсь, что ситуация нормализуется. Такое происходит во всей Европе. Видели теракт в Берлине. Но я стараюсь сохранять спокойствие.