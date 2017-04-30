Стипе Плетикоса: "Если "Спартак" наберет очки в дерби, то король будет коронован"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса не торопится называть красно-белых чемпионами России. Он отметил, что утверждать это можно будет в том случае, если команда Массимо Карреры не проиграет в дерби ЦСКА.

– Отрыв в семь очков за пять туров до конца достаточно хороший, чтобы "Спартак" уже сейчас мог рассчитывать на чемпионство. Но футбол такой вид спорта, где все непредсказуемо. На 100 процентов ничего нельзя предсказать, – отметил Плетикоса. – Дерби даст ответы на большинство вопросов. Если ЦСКА победит, то "Спартак" будет играть оставшиеся матчи под давлением. Если же красно-белые наберут очки, то король будет коронован.

"Спартак" играет в более качественный и организованный футбол, чем в предыдущие годы. Итальянские тренеры самые лучшие в мире, они умеют строить игру в обороне, что всегда являлось проблемой для красно-белых. В мое время все требовали от команды показывать спартаковский футбол – тот, в который играют многие команды в Испании.

На команду многие годы давило требование болельщиков показывать яркую игру и добиваться результата. Каррера нашел формулу, чтобы "Спартак" хорошо действовал в обороне и красиво – в атаке. Это и дает сейчас результат.

– Возможное отсутствие Зе Луиша и Луиза Адриану проблема в дерби?

– С "Зенитом" москвичи прекрасно справились без этих форвардов. "Спартак" силен командной игрой, каждый из футболистов знает, что делать на поле. Если Адриану и Зе Луиш не смогу сыграть, Каррера знает, как выстроить игру без них.

– Ребров – достойный продолжатель вратарских традиций?

– Несомненно. Он был капитаном команды в прошлом сезоне, выходит с повязкой в отсутствие Глушакова. Может, Артем и поздно раскрылся, но играет уверенно, приносит очки для "Спартака". Для любой команды, претендующей на чемпионство, нужен голкипер, который приносит 10 - 15 очков за сезон. Ребров в нынешнем сезоне это сделал. Посмотрите, сколько матчей на "ноль" он провел, с "Уфой" отразил важный пенальти. В Артеме уверены защитники, тренеры и болельщики, он по праву является номером один.

– Какой счет видите на табло после матча?

– Хотелось бы победы "Спартака", но будет ничья – 1:1. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.