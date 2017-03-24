"Спартаку" не дали пенальти из-за рекомендаций УЕФА

Михаил Вилков, как выяснилось, незаслуженно получил низкую оценку за матч "Локомотив" – "Спартак". Как уже сообщал "СЭ", его решение не назначить пенальти на 23-й минуте, когда в борьбе с Кверквелией в штрафной площади железнодорожников упал Зе Луиш, признано контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судье снижена загрузка – 21-й тур он пропускает.
Однако существует разъяснение УЕФА, касающееся похожих эпизодов. Подобный момент произошел, например, в матче Лиги Европы "Спарта" Пр – "Краснодар" (1:0), когда словенский арбитр Славко Винчич не стал наказывать 11-метровым Ахмедова, подтолкнувшего Крейчи.
"Пусть есть некоторый контакт рукой, однако он незначителен, а игрок атакующей команды "усиливает фол". Явного нарушения правил не происходит. Игру следует продолжить. В таких моментах решающее значение имеет положение арбитра – он должен располагаться на близком расстоянии и иметь хороший угол зрения", – говорится в пояснении УЕФА.
Я об этом узнал только на днях. Потому неверно оценил решение Вилкова, сочтя его ошибочным и написав, что у рефери были основания для пенальти. Приношу арбитру извинения.
Оказывается, действия судей при таких единоборствах подробно разбирались на сборе арбитров российской премьер-лиги в Турции. И там наши рефери решили не назначать 11-метровые, когда толчок рукой незначителен.
Знают об этом все члены комиссии, оценивавшей вердикт Вилкова? Сомневаюсь. Если не ошибаюсь, на турецком сборе из них был только Андрей Бутенко. А он в голосовании участвовать не мог. Конфликт интересов: так совпало, что он инспектировал встречу в Черкизове.
Тогда насколько правомочны действия ККК, которой не известны все или некоторые нюансы современного судейства? На основании чего она выносит свои решения?
Во всяком случае, в отношении работавшей в прошлом году экспертной комиссии такие вопросы не поднимались. В нее входили Николай Левников, член судейского комитета УЕФА, и в недавнем прошлом инструктор ФИФА Валентин Иванов. Они о новых трактовках правил знают не понаслышке. (Александр БОБРОВ)
CoM/~/oster
А значительно/незначительно - это как? Каковы метрики? Что для Ибрагимовича незначительно, то для Месси чревато улётом за лицевую. Бредятина.
20:00
Излучение Промкооперации и Пищев
Знают об этом все члены комиссии, оценивавшей вердикт Вилкова? Сомневаюсь. /// Да какая разница, знают или нет, они решения принимают всегда в пользу ублюдочного евробалласта! Сколько уж раз они выгораживали судей, допустивших грубейшие ошибки в пользу свиноты позорной!... ниче нового...
19:58
Seraffim
Тогда извинитесь и перед Арсеналом, что поставили пенальти на Дзюбе.
19:32
Непорочный как ТИ
Двухметровая зюба "фолы не усиливает", всё ОК, уифа разрешает, зенит бей пенали до опупения!
19:31
psv57
Ну да. УЭФА так и рекомендовал. "Спартаку" пенальти не давать
19:30
Непорочный как ТИ
Как сказал вам Борман, за 10 туров до конца включают админресурс голубопульный
19:30
Жорик Вартанов
на основании чего Александр Бобров решил что толчок незначительный??? просто интересно, по каким физическим и математическим формулам он это вычислил???
19:29
echo2011
А я думал,что есть рекомендации УЕФА не назначать пенальти в пользу "Спартака". А что говорят в УЕФА по поводу так называемых нарушений против Дзюбы?
19:27
sergey.v1968
Garry1966 - +100500
19:24
waleriy
Ну теперь ясно , чье мясо кошка сьела. Оказывается не бомжи виноваты а уефа .
19:19
HAZELSAMARA
Задрали этим "Спартаком" и этими пенальти. В прошлом сезоне в их ворота впервые поставили "пенку" только в последнем туре. Полагаю, что в этом году "Спартак" пробьёт свой первый пенальти несколько раньше.
19:17
Свинству Бой!
Так я об этой рекомендации уже тут целый год пишу, что для назначения пенальти требуется достаточное воздействие, а не просто рука положенная на плечо или талию. Я не знаю до чего там договорились судейки и кто им это донес, но допустим пеналь в ворота Ростова в первом круге, когда Навас положил руку на плечо и шею Коко из той же оперы, там воздействие к падению ну ни как не могло привести, но его поставили. Тоже считаю и в эпизоде с Чубой и Беляевым было. А вот с тем же Ростовом там, когда Чубу реально свалили, там пеналь надо было ставить , но его зажали. Давно пора все это к общему стандарту привести. Вот только жаль , что вредоносский этого делать не будет.
19:04
Garry1966
Именно против Спартака рекомендуется не ставить такие пенальти, а против зЕнита другие рекомендации, если дЗюба падает, то это - пенальти . оРлов обманывать не будет!
18:59
VentoR
Сомневаюсь... Незначителен... Правомочны... Бред, высосанный из пальца. Ещё бы сказал, что нет никаких сомнений в том, что судья располагался на близком расстоянии и имел хороший угол зрения.
18:54
shpasic
ахаха, это пять!)) бггг))
18:50
serenky25
В УЕФА рекомендовали не давать пенальти Спартаку.......Вот аж куда заговор то распространяется. Вот кто виноват то....
18:50
besnebes1
Ну теперь всё, такая толкотня начнется, что мама не горюй
18:45