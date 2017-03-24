"Спартаку" не дали пенальти из-за рекомендаций УЕФА

Михаил Вилков, как выяснилось, незаслуженно получил низкую оценку за матч "Локомотив" – "Спартак". Как уже сообщал "СЭ", его решение не назначить пенальти на 23-й минуте, когда в борьбе с Кверквелией в штрафной площади железнодорожников упал Зе Луиш, признано контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судье снижена загрузка – 21-й тур он пропускает.

Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".

Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".

Однако существует разъяснение УЕФА, касающееся похожих эпизодов. Подобный момент произошел, например, в матче Лиги Европы "Спарта" Пр – "Краснодар" (1:0), когда словенский арбитр Славко Винчич не стал наказывать 11-метровым Ахмедова, подтолкнувшего Крейчи.

"Пусть есть некоторый контакт рукой, однако он незначителен, а игрок атакующей команды "усиливает фол". Явного нарушения правил не происходит. Игру следует продолжить. В таких моментах решающее значение имеет положение арбитра – он должен располагаться на близком расстоянии и иметь хороший угол зрения", – говорится в пояснении УЕФА.

Я об этом узнал только на днях. Потому неверно оценил решение Вилкова, сочтя его ошибочным и написав, что у рефери были основания для пенальти. Приношу арбитру извинения.

Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".

Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".

Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".

Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".

Рекомендации УЕФА.

Оказывается, действия судей при таких единоборствах подробно разбирались на сборе арбитров российской премьер-лиги в Турции. И там наши рефери решили не назначать 11-метровые, когда толчок рукой незначителен.

Знают об этом все члены комиссии, оценивавшей вердикт Вилкова? Сомневаюсь. Если не ошибаюсь, на турецком сборе из них был только Андрей Бутенко. А он в голосовании участвовать не мог. Конфликт интересов: так совпало, что он инспектировал встречу в Черкизове.

Тогда насколько правомочны действия ККК, которой не известны все или некоторые нюансы современного судейства? На основании чего она выносит свои решения?

Во всяком случае, в отношении работавшей в прошлом году экспертной комиссии такие вопросы не поднимались. В нее входили Николай Левников, член судейского комитета УЕФА, и в недавнем прошлом инструктор ФИФА Валентин Иванов. Они о новых трактовках правил знают не понаслышке. (Александр БОБРОВ)