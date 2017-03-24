18:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартаку" не дали пенальти из-за рекомендаций УЕФА

Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак". Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак". Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар". Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар". Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар". Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар". Рекомендации УЕФА.
Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".
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Михаил Вилков, как выяснилось, незаслуженно получил низкую оценку за матч "Локомотив""Спартак". Как уже сообщал "СЭ", его решение не назначить пенальти на 23-й минуте, когда в борьбе с Кверквелией в штрафной площади железнодорожников упал Зе Луиш, признано контрольно-квалификационной комиссией РФС ошибочным. Судье снижена загрузка – 21-й тур он пропускает.

Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".
Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".
Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".
Нарушение правил в матче "Локомотив" - "Спартак".
 
Суббота. Москва. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. Соломон КВЕРКВЕЛИЯ нарушает правила на ЗЕ ЛУИШЕ в своей штрафной.Пенальти в ворота "Локо" не назначен ошибочно

Однако существует разъяснение УЕФА, касающееся похожих эпизодов. Подобный момент произошел, например, в матче Лиги Европы "Спарта" Пр"Краснодар" (1:0), когда словенский арбитр Славко Винчич не стал наказывать 11-метровым Ахмедова, подтолкнувшего Крейчи.

"Пусть есть некоторый контакт рукой, однако он незначителен, а игрок атакующей команды "усиливает фол". Явного нарушения правил не происходит. Игру следует продолжить. В таких моментах решающее значение имеет положение арбитра – он должен располагаться на близком расстоянии и иметь хороший угол зрения", – говорится в пояснении УЕФА.

Я об этом узнал только на днях. Потому неверно оценил решение Вилкова, сочтя его ошибочным и написав, что у рефери были основания для пенальти. Приношу арбитру извинения.

Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Нарушение правил в матче "Спарта" - "Краснодар".
Рекоменпдации УЕФА.
Рекомендации УЕФА.

Оказывается, действия судей при таких единоборствах подробно разбирались на сборе арбитров российской премьер-лиги в Турции. И там наши рефери решили не назначать 11-метровые, когда толчок рукой незначителен.

Знают об этом все члены комиссии, оценивавшей вердикт Вилкова? Сомневаюсь. Если не ошибаюсь, на турецком сборе из них был только Андрей Бутенко. А он в голосовании участвовать не мог. Конфликт интересов: так совпало, что он инспектировал встречу в Черкизове.

Тогда насколько правомочны действия ККК, которой не известны все или некоторые нюансы современного судейства? На основании чего она выносит свои решения?

Во всяком случае, в отношении работавшей в прошлом году экспертной комиссии такие вопросы не поднимались. В нее входили Николай Левников, член судейского комитета УЕФА, и в недавнем прошлом инструктор ФИФА Валентин Иванов. Они о новых трактовках правил знают не понаслышке. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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CoM/~/oster

А значительно/незначительно - это как? Каковы метрики? Что для Ибрагимовича незначительно, то для Месси чревато улётом за лицевую. Бредятина.

20:00

Излучение Промкооперации и Пищев

Знают об этом все члены комиссии, оценивавшей вердикт Вилкова? Сомневаюсь. /// Да какая разница, знают или нет, они решения принимают всегда в пользу ублюдочного евробалласта! Сколько уж раз они выгораживали судей, допустивших грубейшие ошибки в пользу свиноты позорной!... ниче нового...

19:58

Seraffim

Тогда извинитесь и перед Арсеналом, что поставили пенальти на Дзюбе.

19:32

Непорочный как ТИ

Двухметровая зюба "фолы не усиливает", всё ОК, уифа разрешает, зенит бей пенали до опупения!

19:31

psv57

Ну да. УЭФА так и рекомендовал. "Спартаку" пенальти не давать

19:30

Непорочный как ТИ

Как сказал вам Борман, за 10 туров до конца включают админресурс голубопульный

19:30

Жорик Вартанов

на основании чего Александр Бобров решил что толчок незначительный??? просто интересно, по каким физическим и математическим формулам он это вычислил???

19:29

echo2011

А я думал,что есть рекомендации УЕФА не назначать пенальти в пользу "Спартака". А что говорят в УЕФА по поводу так называемых нарушений против Дзюбы?

19:27

sergey.v1968

Garry1966 - +100500

19:24

waleriy

Ну теперь ясно , чье мясо кошка сьела. Оказывается не бомжи виноваты а уефа .

19:19

HAZELSAMARA

Задрали этим "Спартаком" и этими пенальти. В прошлом сезоне в их ворота впервые поставили "пенку" только в последнем туре. Полагаю, что в этом году "Спартак" пробьёт свой первый пенальти несколько раньше.

19:17

Свинству Бой!

Так я об этой рекомендации уже тут целый год пишу, что для назначения пенальти требуется достаточное воздействие, а не просто рука положенная на плечо или талию. Я не знаю до чего там договорились судейки и кто им это донес, но допустим пеналь в ворота Ростова в первом круге, когда Навас положил руку на плечо и шею Коко из той же оперы, там воздействие к падению ну ни как не могло привести, но его поставили. Тоже считаю и в эпизоде с Чубой и Беляевым было. А вот с тем же Ростовом там, когда Чубу реально свалили, там пеналь надо было ставить , но его зажали. Давно пора все это к общему стандарту привести. Вот только жаль , что вредоносский этого делать не будет.

19:04

Garry1966

Именно против Спартака рекомендуется не ставить такие пенальти, а против зЕнита другие рекомендации, если дЗюба падает, то это - пенальти . оРлов обманывать не будет!

18:59

VentoR

Сомневаюсь... Незначителен... Правомочны... Бред, высосанный из пальца. Ещё бы сказал, что нет никаких сомнений в том, что судья располагался на близком расстоянии и имел хороший угол зрения.

18:54

shpasic

ахаха, это пять!)) бггг))

18:50

serenky25

В УЕФА рекомендовали не давать пенальти Спартаку.......Вот аж куда заговор то распространяется. Вот кто виноват то....

18:50

besnebes1

Ну теперь всё, такая толкотня начнется, что мама не горюй

18:45

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