"Спартак" продает билеты на матч с "Зенитом" от 1000 рублей

"Спартак" начал продажу билетов на матч 23-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт красно-белых. Минимальная стоимость билета – 1000 рублей, максимальная – 20 000 рублей. Встреча пройдет 16 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.
аПРАВлиЯ
ну 3,,,3,5 приемлемая цена)))
12:43
баламошка
alex221083 аПРАВлиЯ 20т.р - это на платинум, на центральные хорошие 3-3.5т.р//////////////Аправлий у нас перекупщик, он будет за 20 000 впаривать). Детям до 1 месяца и пенсионерам, перешагнувшим возраст в 100 лет, будет делать скидки, они станут счастливыми обладателями билетов за 19 999.
12:15
alex221083
аПРАВлиЯ 20т.р - это на платинум, на центральные хорошие 3-3.5т.р
12:10
аПРАВлиЯ
я посмотрел цены на кубок конфедерация на центральные хорошие места...18000р...ну куда уж Германии и всем чемпионам...до нашего дерби...20000р...это круто)
11:52