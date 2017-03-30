11:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" продает билеты на матч с "Зенитом" от 1000 рублей

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"Спартак" начал продажу билетов на матч 23-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт красно-белых. Минимальная стоимость билета – 1000 рублей, максимальная – 20 000 рублей. Встреча пройдет 16 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/101448/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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аПРАВлиЯ

ну 3,,,3,5 приемлемая цена)))

12:43

баламошка

alex221083 аПРАВлиЯ 20т.р - это на платинум, на центральные хорошие 3-3.5т.р//////////////Аправлий у нас перекупщик, он будет за 20 000 впаривать). Детям до 1 месяца и пенсионерам, перешагнувшим возраст в 100 лет, будет делать скидки, они станут счастливыми обладателями билетов за 19 999.

12:15

alex221083

аПРАВлиЯ 20т.р - это на платинум, на центральные хорошие 3-3.5т.р

12:10

аПРАВлиЯ

я посмотрел цены на кубок конфедерация на центральные хорошие места...18000р...ну куда уж Германии и всем чемпионам...до нашего дерби...20000р...это круто)

11:52

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