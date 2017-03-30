"Спартак" продает билеты на матч с "Зенитом" от 1000 рублей

"Спартак" начал продажу билетов на матч 23-го тура чемпионата России против "Зенита", сообщает официальный сайт красно-белых. Минимальная стоимость билета – 1000 рублей, максимальная – 20 000 рублей. Встреча пройдет 16 апреля и начнется в 20.00 по московскому времени.