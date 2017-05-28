СМИ: "Спартак" купит лучшего бомбардира чемпионата Австрии

Нападающий "Аустрии" Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в "Спартаке", утверждает owngoalnigerua.com. 24-летний нападающий сборной Нигерии выступает в составе венского клуба с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 17 голов в 33 матчах чемпионата Австрии, за тур до конца турнира он лидирует в бомбардирской гонке.
"Когда он присоединится к "Спартаку" - вопрос времени. Он согласился на переход и сейчас обсуждает детали сделки. В начале следующей недели об этом объявят официально", - подтвердил информацию представитель футболиста, имя которого не разглашается.
Оларенваджу Кайоде ранее также выступал в составе "Маккаби" из Нетании и "Люцерна". В последние четыре сезона он регулярно забивает не меньше 10 голов в чемпионатах Израиля и Австрии.
Жорик Вартанов
АСТАНАВИСЬ Федун) нужно серьезное усиление, 3 игрока по 10 лямов, нап, правый и центральный защитник
13:02
Заклинатель шайбы
Офигенное усиление для ЛЧ
12:57
qwe20
теперь нужно укреплять защиту.
12:55
Циничный
В спартаке любят негров! Негры вперёд за Москву!!
12:49