Шатов не тренируется с "Зенитом" перед матчем с "Локо", Дзюба и Кокорин занимаются отдельно от остальных. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Шатов не тренируется с "Зенитом" перед матчем с "Локо", Дзюба и Кокорин занимаются отдельно от остальных

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"Зенит" проводит тренировку в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Локомотива". Нападающие питерцев Артем Дзюба и Александр Кокорин начали разминку под руководством Мирчи Луческу, после чего приступили к беговым упражнениям отдельно от остальных вместе с тренером Анатолием Тимощуком. Занятие пропустил полузащитник "Зенита" Олег Шатов.

Игра "Локомотив" – "Зенит" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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