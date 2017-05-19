Шатов не тренируется с "Зенитом" перед матчем с "Локо", Дзюба и Кокорин занимаются отдельно от остальных

"Зенит" проводит тренировку в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Локомотива". Нападающие питерцев Артем Дзюба и Александр Кокорин начали разминку под руководством Мирчи Луческу, после чего приступили к беговым упражнениям отдельно от остальных вместе с тренером Анатолием Тимощуком. Занятие пропустил полузащитник "Зенита" Олег Шатов.

Игра "Локомотив" – "Зенит" состоится в воскресенье, 21 мая, и начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. (Сергей ЦИММЕРМАН)