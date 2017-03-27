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Шамиль Газизов: "Сочту за честь, если Семака пригласят в "Зенит"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что ему будет приятно, если Сергей Семак возглавит "Зенит". По его словам, клуб не будет препятствовать такому предложению.

– Как восприняли шутку Семака о том, что он хотел пригласить в "Уфу" в качестве главного тренера Леонида Слуцкого?

– Нормальная шутка. Если бы Сергей Богданович действительно пригласил к нам Леонида Викторовича, я был бы только "за". А так – у Семака хорошее чувство юмора (смеется). Пусть стеб продолжается.

– У "Зенита" есть опция вернуть Семака, как это было у ЦСКА в отношении Гончаренко?

– Не обязательно прописывать такую опцию, такой пункт в соглашении. Если нашему игроку или тренеру поступит предложение от гранда, которое устроит все стороны, мы препятствовать никогда не будем.

– То есть такой опции в контракте Семака нет?

– Как я уже сказал, если Семаку поступит такое предложение от "Зенита" и Сергей Богданович изъявит желание, мы отпустим его и сочтем это за честь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газизова

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