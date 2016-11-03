Сергей Шавло: "Лучше поберечь Промеса, чем потерять его на долгое время"

Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Шавло считает, что у красно-белых, при условии должного настроя, не возникнет проблем в матче 13-го тура чемпионата России с "Томью". Он отметил, что спартаковцы научились справляться без своих лидеров - Сальваторе Боккетти и Квинси Промеса. Оба футболиста пропустят субботнюю встречу из-за травм.

- Последние матчи показали, что "Спартак" научился обходиться без Боккетти и Промеса, а выходившие вместо них футболисты играют на должном уровне, - сказал Шавло. - В дерби с ЦСКА хорошо отыграл Таски, думаю, с "Томью" тренеры сделают ставку на него. Квинси же тоже есть кем заменить - Мельгарехо, Зобнин. Варианты у Карреры существуют.

- Решение штаба не рисковать здоровьем футболистов в матче с аутсайдером оправданно?

- Конечно. Если есть проблемы, то лучше перестраховаться, нежели потерять лидеров на долгое время. Каррера всегда повторяет, что играют только те, кто готов на сто процентов. "Томь" на сегодняшний день не представляет реальной угрозы, однако матч будет сложным - настрой томичей, морозная погода и снег.

Уверен, если "Спартак" выйдет на поле с настроем, что был в последних встречах, то проблем не возникнет. Забивать у москвичей есть кому.

- "Спартак" вылетел в Томск за два дня до матча. С чем это связываете?

- Допускаю, что тренер учел предыдущий опыт полета в Хабаровск. С Томском разница во времени составляет 4 часа, нужно привыкнуть к этому. (Сергей АСТАХОВ)