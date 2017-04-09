Сергей Семак: "Уфа" до сих пор не может отойти от поражения в Кубке России"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 22-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) подчеркнул, что команда создает больше голевых моментов, чем в начале сезона, но при этом продолжает их не реализовывать. По словам специалиста, уфимцы продолжат идти своим путем.

- Процент владения мячом связан с тем, как проходит матч, - сказал Семак в эфире программы "После футбола". - "Спартак" получил преимущество, поэтому после первого тайма "Уфа" должна была атаковать и забивать. Первая половина игры прошла сумбурно. Наверное, психология не позволяет нам отойти от поражения в полуфинале Кубка России. Моменты были, но игра шла до гола.

Я посмотрел момент с падением Аликина - Промес его зацепил. Что касается первого пропущенного гола, то Фернанду попал нашему игроку локтем в голову и потом "Спартак" забил.

Красно-белые хорошо смотрелись в первом тайме - прессинговали активно и агрессивно. Во втором тайме нужно было забивать, поэтому пропускали контратаки.

"Уфа" пытается строить свою игру. Есть позиции, которые нужно укреплять. В целом, ребята стараются, создают моменты. Сейчас мы созидаем больше, чем в начале сезона. Но мы продолжаем не забивать. Будем идти своей дорогой. Нужно пройти и через плохие результаты.