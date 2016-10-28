Сергей Семак: "Перед дерби ЦСКА и "Спартак" не имеют преимущества в форме"

Тренер "Зенита" Сергей Семак, который во время игровой карьеры выступал за ЦСКА, ждет бескомпромиссной борьбы в матче 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и армейцами. По его словам, ни одной из команд нельзя отдать преимущество.

- Ждем, как всегда, бескомпромиссной игры, матчи между ЦСКА и "Спартаком" в любом случае интересны по накалу, любопытны и по содержанию, - приводит "Р-Спорт" слова Семака. - Независимо от года, от положения в турнирной таблице, дерби всегда проходят очень напряженно. Не думаю, что сейчас можно отдать кому-то из команд преимущество в плане игровой формы, потому что такие встречи стоят особняком. Настрой в них такой, что предположить, как сложится итог, очень трудно.

В 2001 году "Спартак" нанес поражение ЦСКА (1:0), завоевав в том сезоне последнее чемпионство.

- Сам матч я помню не особо, а вот становление ЦСКА, конечно, у меня в памяти, - вспомнил Семак. - К 2001 году ЦСКА не добивался значительных результатов в российской истории, было сложное время без побед. Были разные этапы, когда командой руководил Садырин, когда Долматов, когда Газзаев, это были команды каждая со своей манерой игры, потом, спустя какое-то время, на смену пришел ЦСКА Слуцкого. При каждом тренере был свой коллектив, своя игра.

Конечно, нельзя сказать, что я восхищался соперником, потому что не могу этого делать, так как речь о команде, которая всегда была принципиальным конкурентом армейцев. Естественно, я отлично отношусь к ребятам, которые играли за "Спартак", были приятельские отношения с ними.