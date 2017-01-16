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Сергей Родионов: "Рассчитываем, что Адриану выйдет в "Спартаке" на самый высокий уровень"

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Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов после подписания контракта с Луизом Адриану отметил, что огромное желание бразильца играть в составе красно-белых поможет новичку команды в полной мере проявить свои бомбардирские способности. По его словам, многое в данном случае зависит от самого футболиста.

 
Понедельник. Москва. Встреча в Шереметьеве новичка "Спартака" Луиза АДРИАНУ.Луиз Адриану: из Милана - в Москву

- Луиз Адриану отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий "Шахтер", где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, - приводит пресс-служба "Спартака" слова Родионова. - Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриану есть желание играть за "Спартак", и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде.

По окончании церемонии подписания контракта новичок "Спартака" отправился на "Открытие Арену". Директор клубного музея Алексей Матвеев провел для него экскурсию и познакомил с историей красно-белых.

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Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/98154/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пусть выходит на уровень "Пеле".

23:16

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