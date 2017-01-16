22:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Луиз Адриану: "Постараюсь с честью носить красно-белую футболку"

0
0
0
1

Новичок "Спартака" Луиз Адриану подчеркнул, что искренне рад переходу в московский клуб. 29-летний бразилец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, вступающий в силу с 25 января.

– Искренне рад переходу в "Спартак", – приводит пресс-служба "Спартака" слова бразильца. – Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство.

"Спартак" объявил о трансфере Луиза Адриану //
Сергей Родионов: "Рассчитываем, что Адриану выйдет в "Спартаке" на самый высокий уровень"

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98154/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Смотри не подведи!

23:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ