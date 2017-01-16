Луиз Адриану: "Постараюсь с честью носить красно-белую футболку"

Новичок "Спартака" Луиз Адриану подчеркнул, что искренне рад переходу в московский клуб. 29-летний бразилец подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, вступающий в силу с 25 января.

– Искренне рад переходу в "Спартак", – приводит пресс-служба "Спартака" слова бразильца. – Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство.

"Спартак" объявил о трансфере Луиза Адриану //

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