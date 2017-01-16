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"Спартак" объявил о трансфере Луиза Адриану

Сегодня. Москва. ЛУИЗ АДРИАНУ и Сергей РОДИНОВ. Фото ФК "Спартак", "СЭ"
Сегодня. Москва. ЛУИЗ АДРИАНУ и Сергей РОДИНОВ. Фото ФК "Спартак", "СЭ"
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Нападающий Луиз Адриану стал игроком "Спартака", информирует официальный сайт красно-белых.

 
Сегодня. Шереметьево. Луиз АДРИАНУ (слева).Луиз Адриану прилетел в Москву

Сегодня, после перелета из Милана, 29-летний бразилец заключил контракт с московским клубом. Экс-игрок "Милана" подписал долгосрочное соглашение с красно-белыми, которое вступает в силу с 25 января 2017 года.

В 2006 году Луиз Адриану в составе "Интернасионала" стал победителем клубного чемпионата мира.

В 2007 году нападающий перешел в "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, столько же – Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 – Кубок УЕФА. В сезоне-2013/14 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.

В июле 2015 года Луиз Адриану перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча. 

На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.

– Искренне рад переходу в "Спартак", – сказал Луиз Адриану. – Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство.

– Луиз Адриану отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий "Шахтер", где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, – подчеркнул генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов. – Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриану есть желание играть за "Спартак", и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде.

Отметим, что по окончании церемонии подписания контракта новичок "Спартака" отправился на экскурсию в клубный музей.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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ненавистник_политпроектов

Король "фейр плей" в Срамтаке! Все помнят его "знаменитый" гол"! Здесь ему и место! Добро пожаловать в свою семью!

23:24

Xen1um

маленький пони, за своим стадом следи, там нужны такие пастухи.

23:23

Кириллиус Спартакиус

О Боже, "Спартак", что ты делаешь? Перестань)) Второй трансфер,после подписания Самедова, за один день)) Хоть и давно ожидаемые переходы были, но всё сделали в одни сутки. Ну, что ещё могу сказать? ЛуисАдрианим!!!

23:09

маленький пони

летом свинорылые будут искать новое место работы этому гениальному пенсионеру, пихая его по арендам в уфу, томь, и прочие супер клубы европы. трансфер с приставкой ТОП!! милан наверное рад, что удалось наегорить тупое свинотное стадо.))

23:07

Xen1um

Удачи тебе, Луиз!!

23:01

Berkut-7

сезон 2016 в Милане , ноль голов и ноль передач , мечта , а не форвард ....

22:59

Jean4

Вот он! Нежданчик нагрянул! )

22:44

Tuxon

как там? с децтва за спартаг??)

22:43

abs68

Прекрасная новость!

22:37

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