"Спартак" объявил о трансфере Луиза Адриану

Нападающий Луиз Адриану стал игроком "Спартака", информирует официальный сайт красно-белых.
Сегодня, после перелета из Милана, 29-летний бразилец заключил контракт с московским клубом. Экс-игрок "Милана" подписал долгосрочное соглашение с красно-белыми, которое вступает в силу с 25 января 2017 года.
В 2006 году Луиз Адриану в составе "Интернасионала" стал победителем клубного чемпионата мира.
В 2007 году нападающий перешел в "Шахтер", с которым он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза – Кубок Украины, столько же – Суперкубок Украины, а в сезоне-2008/09 – Кубок УЕФА. В сезоне-2013/14 бразилец стал лучшим снайпером чемпионата Украины, забив 20 голов. Всего он провел за "Шахтер" 266 матчей, отличился 128 раз и является лучшим бомбардиром клуба всех времен. Кроме того, в 2014 году нападающий повторил снайперский рекорд группового этапа Лиги чемпионов, записав на свой счет 9 голов.
В июле 2015 года Луиз Адриану перешел в "Милан", за который провел 33 матча и забил 4 мяча.
На счету форварда также 4 матча за сборную Бразилии.
– Искренне рад переходу в "Спартак", – сказал Луиз Адриану. – Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство.
– Луиз Адриану отлично известен в Европе благодаря успешному выступлению за донецкий "Шахтер", где он выиграл немало трофеев и даже становился лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов, – подчеркнул генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов. – Это серьезное достижение. Мы не без оснований рассчитываем, что в нашей команде бразилец выйдет на такой же уровень. Многое в данном случае зависит от самого футболиста. Но у Адриану есть желание играть за "Спартак", и оно поможет ему в полной мере проявить у нас свои бомбардирские способности. Мы рассчитываем на этого нападающего и хотим пожелать ему успехов в нашей команде.
Отметим, что по окончании церемонии подписания контракта новичок "Спартака" отправился на экскурсию в клубный музей.
ненавистник_политпроектов
Король "фейр плей" в Срамтаке! Все помнят его "знаменитый" гол"! Здесь ему и место! Добро пожаловать в свою семью!
23:24
Xen1um
маленький пони, за своим стадом следи, там нужны такие пастухи.
23:23
Кириллиус Спартакиус
О Боже, "Спартак", что ты делаешь? Перестань)) Второй трансфер,после подписания Самедова, за один день)) Хоть и давно ожидаемые переходы были, но всё сделали в одни сутки. Ну, что ещё могу сказать? ЛуисАдрианим!!!
23:09
маленький пони
летом свинорылые будут искать новое место работы этому гениальному пенсионеру, пихая его по арендам в уфу, томь, и прочие супер клубы европы. трансфер с приставкой ТОП!! милан наверное рад, что удалось наегорить тупое свинотное стадо.))
23:07
Xen1um
Удачи тебе, Луиз!!
23:01
Berkut-7
сезон 2016 в Милане , ноль голов и ноль передач , мечта , а не форвард ....
22:59
Jean4
Вот он! Нежданчик нагрянул! )
22:44
Tuxon
как там? с децтва за спартаг??)
22:43
abs68
Прекрасная новость!
22:37