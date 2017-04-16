22:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Лавров: "Слова Дзюбы про сектантов? Бог ему судья"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак""Зенит" (2:1) отметил, что красно-белые добавили валидола в игру. Также он заявил, что не может осуждать форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу за его слова о болельщиках красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Победа, но валидольчику добавили, конечно, – отметил Лавров. – Хорошая игра.

– Дзюба опять забил "Спартаку".

– Забил в течение десяти минут, когда мы простили. Потом мы опять вернулись в свою игру и сделали все, что надо.

– Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам "Спартака".

– Я не могу никого судить. Бог ему судья.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Константин Эдуардович

Судья у нас один. И это - не Бог. Это-Президент.

22:47

redshark

#ясектант

22:43

П_о_в_а_р

#Я_Сектант

22:38

Exsorsist

22:37

Exsorsist

Все правильно.Спартак без валидола не может.)))) Тогда это уже не Спартак.)))))

22:36

РыбаТвоейМечты

Дзюба, УЛЫБАЙСЯ"!!! Тебе не стать ЧЕМПИОНОМ!!! Привет от СЕКТантов!!!

22:36

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