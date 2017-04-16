Сергей Лавров: "Слова Дзюбы про сектантов? Бог ему судья"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1) отметил, что красно-белые добавили валидола в игру. Также он заявил, что не может осуждать форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу за его слова о болельщиках красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Победа, но валидольчику добавили, конечно, – отметил Лавров. – Хорошая игра.
– Дзюба опять забил "Спартаку".
– Забил в течение десяти минут, когда мы простили. Потом мы опять вернулись в свою игру и сделали все, что надо.
– Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам "Спартака".
– Я не могу никого судить. Бог ему судья.
Константин Эдуардович
Судья у нас один. И это - не Бог. Это-Президент.
22:47
redshark
#ясектант
22:43
П_о_в_а_р
#Я_Сектант
22:38
Exsorsist
22:37
Exsorsist
Все правильно.Спартак без валидола не может.)))) Тогда это уже не Спартак.)))))
22:36
РыбаТвоейМечты
Дзюба, УЛЫБАЙСЯ"!!! Тебе не стать ЧЕМПИОНОМ!!! Привет от СЕКТантов!!!
22:36