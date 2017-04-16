Сергей Лавров: "Слова Дзюбы про сектантов? Бог ему судья"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после матча 23-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Зенит" (2:1) отметил, что красно-белые добавили валидола в игру. Также он заявил, что не может осуждать форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу за его слова о болельщиках красно-белых, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Победа, но валидольчику добавили, конечно, – отметил Лавров. – Хорошая игра.

– Дзюба опять забил "Спартаку".

– Забил в течение десяти минут, когда мы простили. Потом мы опять вернулись в свою игру и сделали все, что надо.

– Дзюба говорил, что не желает чемпионства сектантам "Спартака".

– Я не могу никого судить. Бог ему судья.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Зенит"