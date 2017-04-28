Сергей Горлукович: "Возможно, Луческу нужно время"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович. По мнению ветерана, руководство "Зенита", скорее всего, не будет ждать, пока наладится игра под руководством Мирчи Луческу. Румынский специалист возглавил питерцев минувшим летом. В текущем сезоне клуб идет на третьем месте в чемпионате России, на 8 очков отставая от лидирующего "Спартака".

- Луческу – опытный тренер. Почему у него не получается?

– Конечно, опытный. Он же выигрывал Кубок УЕФА.

– Может быть, он просто пришел не в свою команду?

– Такое случается. А может быть, ему еще нужно время.

– А будут ли руководители "Зенита" терпеть Луческу?

– Не уверен. И дело даже не в том, что "Зенит" упустил чемпионство. Удручает прежде всего игра команды, качество футбола.

Ближайший матч "Зенит" проведет 1 мая в рамках 26-го тура чемпионата России против "Томи". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Сергея Горлуковича