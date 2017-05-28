Сергей Герасимец: "В "Зенит" можно было бы пригласить Семака или Радимова"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец отметил, что видит все предпосылки к тому, что в следующем сезоне питерский клуб предстанет совсем другим. Сегодня "Зенит" объявил об уходе с поста главного тренера команды Мирчи Луческу.

– В прессе пишут о переговорах "Зенита" и Роберто Манчини. Такой специалист подошел бы команде?

– Я слышал об этом. Таким клубам, как "Зенит", можно избрать две линии по выбору тренера. Первое – доверить команду российскому специалисту. Такие кандидатуры есть. Можно было бы остановиться на Сергее Семаке или Владиславе Радимове. Это тоже имело бы право на жизнь. Второе – пригласить авторитетного зарубежного наставника, потому что высококлассными, звездными игроками должен руководить именно такой тренер. Манчини – авторитетный, известный специалист. Предпосылки к тому, что у него получится, я вижу в изменениях в менеджменте клуба. К руководству пришли профессионалы. Поэтому я вижу все предпосылки к тому, что "Зенит" выправит ситуацию, и в следующем сезоне мы увидим совсем другую команду. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)