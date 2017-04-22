21:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Сергей Андреев: "Пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой"

Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 3:0. Сердар ТАСКИ (слева) против Григория ПОЛОЗА. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 3:0. Сердар ТАСКИ (слева) против Григория ПОЛОЗА. Фото Григорий БОЧКАРЕВ
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Бывший нападающий и главный тренер "Ростсельмаша" Сергей Андреев после победы "Ростова" над "Спартаком" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что его не удивляет разгром лидера турнира. По словам ветерана, красно-белые должны радоваться, что дело ограничилось всего тремя голами. При этом Андреев подчеркнул: "Спартак" не должен упустить чемпионство в этом сезоне.
 
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Спартак" - 3:0. 45+3-я минута. Гол Александра ГАЦКАНА."Ростов" показал "Спартаку", что такое Лига чемпионов

– С результатом вышла ошибочка, думал, что будет 0:0, – смеясь, заметил Андреев. – Так что прошу прощения у болельщиков "Ростова". Зато угадал, что "Спартак" не забьет.

– Мало кто ожидал, что будет разгром. Удивлены?

– Конечно, раз "Ростов" не забивал в пяти матчах кряду. Но по сегодняшней игре счет не удивляет. Посмотрите, с каким настроением вышел "Спартак", как команда действовала на поле.

– Вы где игру смотрели?

– В окружении спартаковских болельщиков. После третьего гола я повернулся и сказал им, что по такой игре красно-белые могут пять пропустить. И пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой.

– Вам "Спартак" не напомнил себя самого в Самаре, где тоже был разгромлен со счетом 0:4?

– Такая мысль была. Сказал, кстати, болельщикам, что после "Крыльев" команда начала свою беспроигрышную серию. И после "Ростова" будет то же самое. Не верю, что "Спартак" способен упустить свое преимущество. Если москвичи сами не захотят отдать чемпионство, их никто не догонит. Но если команда продолжит играть с таким отношением, как сегодня, то… (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (28)
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Меркатор

Ajccio ----- Андреев был в одном ряду с Оганесяном, Гуцаевым, Гуриновичем, Бердыевым. Звезды окраин, которые кузнечиками скакали из высшей лиги в низшую.

22:44

Меркатор

Ajccio Андреев был великим футболистом, в одном ряду с Черенковым и Блохиным. Тянул СКА на себе. ----- Ну уж нет, ни к Блохину, ни тем более к Черенкову он никогда близок не был, разве что в линейке перед матчем. Андреев звезда региональная, а Черенков и Блохин - всесоюзные. А то, что СКА тянул в первой лиге на себе, так это ваши местные проблемы.

22:41

баламошка

Ajccio Андреев был великим футболистом, в одном ряду с Черенковым и Блохиным. Тянул СКА на себе , и даже на ЧМ попал( в отличии от Черенкова), играя в первой лиге////////////////Короче, Андреев - это как сейчас Панченко) Из пердива в сборную. А ещё он лапал Золотой мяч Блохина и Беланова.

22:40

Меркатор

спиид многие тут видели воробьева и андреева в живую???) ----- Ну, я видел, и что? Андрющенко видел, Гусева, Заварова за Ростов. Что ты хотел спросить-то?

22:38

Ajccio

Андреев был великим футболистом, в одном ряду с Черенковым и Блохиным. Тянул СКА на себе , и даже на ЧМ попал( в отличии от Черенкова), играя в первой лиге

22:37

Меркатор

Ajccio 10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 ----- Ну вышли спартаковцы после пьянки, был бы на месте СКА Пахтакор - залетели бы Пахтакору. Или Кайрату. Заслуга СКА в той победе минимальная. Календарь подфартил.

22:36

спиид

многие тут видели воробьева и андреева в живую???) а я ходил через рощу в дождь в начале 80-х

22:33

Меркатор

Ajccio 10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 Андреев отметился дублем ----- Было, помню. Присутствовал на матче. Ну и что? Ну дали вашим футболистам внеочередные воинские звания. А Спартак на следующий день забыл и стал готовиться к очередному матчу. Я о чем говорю-та? О том, что удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть. (С) П.Мериме, Кармен. Ну плюнули вы, а где сейчас СКА? А где Спартак? Вот то-то и оно. Вот в этом и разница между Командой и шантрапой регионального масштаба.

22:31

спиид

окуеть.... команде не могут забить ни одного гола в течение нескольких месяцев.... тогда уже не однодневка, а пару-тройку-пятерку и т.д. летка?))))

22:30

Меркатор

Tomai10 ----- Да, конечно, именно Андрееву и Ростову я и завидую. Порекомендуй мне своего табачника, тоже обкурюсь.

22:27

Exsorsist

Tomai10 спартак победит. никак . но ,РОСТОВ-лучший!!!! во всем и в личке(гляньте 1 матч по судьям) и в Европе!!!! если сравнить бабло прклятущее , то каяться надо уже...==================А 5 матчей )6) - это тоже бабло проклятущее? Объясни почему 5 матчей 0:0 , со Спартаком 3:0 ? Это просто команда-одноневка, не более.

22:25

баламошка

Tomai10 спартак победит. никак . но ,РОСТОВ-лучший!!!! во всем и в личке(гляньте 1 матч по судьям) и в Европе!!!! если сравнить бабло прклятущее , то каяться надо уже...////////////Кому каятся-то? Спартаку? Если Спартаку каяться, то конебомжам и подавно.

22:24

Tomai10

спартак победит. никак . но ,РОСТОВ-лучший!!!! во всем и в личке(гляньте 1 матч по судьям) и в Европе!!!! если сравнить бабло прклятущее , то каяться надо уже...

22:22

баламошка

Ajccio 10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 Андреев отметился дублем////////////////Интересно, сколько раз Спартак драл СКА?

22:22

Ajccio

10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 Андреев отметился дублем

22:19

Tomai10

меркатор-тупое завистливое чмо...

22:17

спиид

да.... все логично - Москва большая - дэбилов много!!!

22:15

Меркатор

И как-то сразу (от радости, наверное) Андреев про свой прогноз 0:0 забыл...

22:14

Меркатор

Андреев, конечно, звезда, но звезда региональная. Ну, забил на Маракане, но там и Черенков забил, а Андреев к нему в фигуральном смысле и близко не стоял. На поле, конечно, стоял, а в истории футбола, ну никак. Ну забил он гол в финале Кубка, это его потолок, пик карьеры. И что? Это в Ростове он царь и бог, а по жизни - звезда регионального масштаба. Сколько их таких было, всякие нидергаузы, веретенниковы, иванаускасы, штромбергеры. Ну отметился в анналах, так там многие записаны. Горлукович, Ковтун, тот же Газзаев.

22:13

AndruFka

Зато Спартак будет чемпионом, а Ростов - вообще без медалей (хотя лучше б Зенит остался без медалей).

22:13

Мальчиш-Кибальчиш

Андреев это звезда советского футбола, его гол на Маракане в матче с Бразилией принес победу 2:1.К сожалению или к счастью но он навсегда связал себя с Ростовом на Дону. Так что угланы, прежде чем вякнуть, нужно знать хотя бы что то о человеке.

21:56

StBand

баламошка, сынок, иди учи уроки, а то аттестат о среднем образовании не выдадут... Так и будешь д@билом неграмотным... )))

21:55

Адвокат 161

баламошка СВА - лучший бомбардир ОИ-80. Автор гола на "Маракане", принесшего нашей сборной единственную победу над Бразилией. И единственный в истории советского футбола футболист, забивший более 100 мячей и в вышке, и в первой лиге. А ты и пальца его не стоищь. баламошка, одним словом.

21:52

баламошка

masson//////////////////// целый 1 раз значит кубок выигрывал? Ну, такой бы и у бомжей легендой был.

21:49

alep

Андреев! А ты оказывается Козел!

21:46

masson

баламошка Специально для тебя СКА-Спартак 1:0 1981 год финал Кубка СССР Москва Лужники Андреев забил с подачи Заварова баламошка, ты уроки выучил, завтра в школу) В том же 1981 Андреев стал лучшим бомбардиром Чемпионата СССР)

21:45

ddddd

дурень

21:40

баламошка

Понторез какой-то) Ты сам-то за свою карьеришку хоть что-нибудь выигрывал?

21:39