Сергей Андреев: "Пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой"

– С результатом вышла ошибочка, думал, что будет 0:0, – смеясь, заметил Андреев. – Так что прошу прощения у болельщиков "Ростова". Зато угадал, что "Спартак" не забьет.
– Мало кто ожидал, что будет разгром. Удивлены?
– Конечно, раз "Ростов" не забивал в пяти матчах кряду. Но по сегодняшней игре счет не удивляет. Посмотрите, с каким настроением вышел "Спартак", как команда действовала на поле.
– Вы где игру смотрели?
– В окружении спартаковских болельщиков. После третьего гола я повернулся и сказал им, что по такой игре красно-белые могут пять пропустить. И пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой.
– Вам "Спартак" не напомнил себя самого в Самаре, где тоже был разгромлен со счетом 0:4?
– Такая мысль была. Сказал, кстати, болельщикам, что после "Крыльев" команда начала свою беспроигрышную серию. И после "Ростова" будет то же самое. Не верю, что "Спартак" способен упустить свое преимущество. Если москвичи сами не захотят отдать чемпионство, их никто не догонит. Но если команда продолжит играть с таким отношением, как сегодня, то… (Сергей АСТАХОВ)
Меркатор
Ajccio ----- Андреев был в одном ряду с Оганесяном, Гуцаевым, Гуриновичем, Бердыевым. Звезды окраин, которые кузнечиками скакали из высшей лиги в низшую.
22:44
Меркатор
Ajccio Андреев был великим футболистом, в одном ряду с Черенковым и Блохиным. Тянул СКА на себе. ----- Ну уж нет, ни к Блохину, ни тем более к Черенкову он никогда близок не был, разве что в линейке перед матчем. Андреев звезда региональная, а Черенков и Блохин - всесоюзные. А то, что СКА тянул в первой лиге на себе, так это ваши местные проблемы.
22:41
баламошка
Ajccio Андреев был великим футболистом, в одном ряду с Черенковым и Блохиным. Тянул СКА на себе , и даже на ЧМ попал( в отличии от Черенкова), играя в первой лиге////////////////Короче, Андреев - это как сейчас Панченко) Из пердива в сборную. А ещё он лапал Золотой мяч Блохина и Беланова.
22:40
Меркатор
спиид многие тут видели воробьева и андреева в живую???) ----- Ну, я видел, и что? Андрющенко видел, Гусева, Заварова за Ростов. Что ты хотел спросить-то?
22:38
Ajccio
Андреев был великим футболистом, в одном ряду с Черенковым и Блохиным. Тянул СКА на себе , и даже на ЧМ попал( в отличии от Черенкова), играя в первой лиге
22:37
Меркатор
Ajccio 10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 ----- Ну вышли спартаковцы после пьянки, был бы на месте СКА Пахтакор - залетели бы Пахтакору. Или Кайрату. Заслуга СКА в той победе минимальная. Календарь подфартил.
22:36
спиид
многие тут видели воробьева и андреева в живую???) а я ходил через рощу в дождь в начале 80-х
22:33
Меркатор
Ajccio 10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 Андреев отметился дублем ----- Было, помню. Присутствовал на матче. Ну и что? Ну дали вашим футболистам внеочередные воинские звания. А Спартак на следующий день забыл и стал готовиться к очередному матчу. Я о чем говорю-та? О том, что удаль карлика в том, чтобы далеко плюнуть. (С) П.Мериме, Кармен. Ну плюнули вы, а где сейчас СКА? А где Спартак? Вот то-то и оно. Вот в этом и разница между Командой и шантрапой регионального масштаба.
22:31
спиид
окуеть.... команде не могут забить ни одного гола в течение нескольких месяцев.... тогда уже не однодневка, а пару-тройку-пятерку и т.д. летка?))))
22:30
Меркатор
Tomai10 ----- Да, конечно, именно Андрееву и Ростову я и завидую. Порекомендуй мне своего табачника, тоже обкурюсь.
22:27
Exsorsist
Tomai10 спартак победит. никак . но ,РОСТОВ-лучший!!!! во всем и в личке(гляньте 1 матч по судьям) и в Европе!!!! если сравнить бабло прклятущее , то каяться надо уже...==================А 5 матчей )6) - это тоже бабло проклятущее? Объясни почему 5 матчей 0:0 , со Спартаком 3:0 ? Это просто команда-одноневка, не более.
22:25
баламошка
Tomai10 спартак победит. никак . но ,РОСТОВ-лучший!!!! во всем и в личке(гляньте 1 матч по судьям) и в Европе!!!! если сравнить бабло прклятущее , то каяться надо уже...////////////Кому каятся-то? Спартаку? Если Спартаку каяться, то конебомжам и подавно.
22:24
Tomai10
спартак победит. никак . но ,РОСТОВ-лучший!!!! во всем и в личке(гляньте 1 матч по судьям) и в Европе!!!! если сравнить бабло прклятущее , то каяться надо уже...
22:22
баламошка
Ajccio 10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 Андреев отметился дублем////////////////Интересно, сколько раз Спартак драл СКА?
22:22
Ajccio
10.06.84 Спартак - СКА (Ростов) 1:6 Андреев отметился дублем
22:19
Tomai10
меркатор-тупое завистливое чмо...
22:17
спиид
да.... все логично - Москва большая - дэбилов много!!!
22:15
Меркатор
И как-то сразу (от радости, наверное) Андреев про свой прогноз 0:0 забыл...
22:14
Меркатор
Андреев, конечно, звезда, но звезда региональная. Ну, забил на Маракане, но там и Черенков забил, а Андреев к нему в фигуральном смысле и близко не стоял. На поле, конечно, стоял, а в истории футбола, ну никак. Ну забил он гол в финале Кубка, это его потолок, пик карьеры. И что? Это в Ростове он царь и бог, а по жизни - звезда регионального масштаба. Сколько их таких было, всякие нидергаузы, веретенниковы, иванаускасы, штромбергеры. Ну отметился в анналах, так там многие записаны. Горлукович, Ковтун, тот же Газзаев.
22:13
AndruFka
Зато Спартак будет чемпионом, а Ростов - вообще без медалей (хотя лучше б Зенит остался без медалей).
22:13
Мальчиш-Кибальчиш
Андреев это звезда советского футбола, его гол на Маракане в матче с Бразилией принес победу 2:1.К сожалению или к счастью но он навсегда связал себя с Ростовом на Дону. Так что угланы, прежде чем вякнуть, нужно знать хотя бы что то о человеке.
21:56
StBand
баламошка, сынок, иди учи уроки, а то аттестат о среднем образовании не выдадут... Так и будешь д@билом неграмотным... )))
21:55
Адвокат 161
баламошка СВА - лучший бомбардир ОИ-80. Автор гола на "Маракане", принесшего нашей сборной единственную победу над Бразилией. И единственный в истории советского футбола футболист, забивший более 100 мячей и в вышке, и в первой лиге. А ты и пальца его не стоищь. баламошка, одним словом.
21:52
баламошка
masson//////////////////// целый 1 раз значит кубок выигрывал? Ну, такой бы и у бомжей легендой был.
21:49
alep
Андреев! А ты оказывается Козел!
21:46
masson
баламошка Специально для тебя СКА-Спартак 1:0 1981 год финал Кубка СССР Москва Лужники Андреев забил с подачи Заварова баламошка, ты уроки выучил, завтра в школу) В том же 1981 Андреев стал лучшим бомбардиром Чемпионата СССР)
21:45
ddddd
дурень
21:40
баламошка
Понторез какой-то) Ты сам-то за свою карьеришку хоть что-нибудь выигрывал?
21:39