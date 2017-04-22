Сергей Андреев: "Пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой"

"Ростсельмаша" Сергей Андреев после победы "Ростова" над "Спартаком" (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что его не удивляет разгром лидера турнира. По словам ветерана, красно-белые должны радоваться, что дело ограничилось всего тремя голами. При этом Андреев подчеркнул: "Спартак" не должен упустить чемпионство в этом сезоне. Бывший нападающий и главный тренерпосле победынад(3:0) в матче 24-го тура чемпионата России отметил, что его не удивляет разгром лидера турнира. По словам ветерана, красно-белые должны радоваться, что дело ограничилось всего тремя голами. При этом Андреев подчеркнул: "Спартак" не должен упустить чемпионство в этом сезоне.

– С результатом вышла ошибочка, думал, что будет 0:0, – смеясь, заметил Андреев. – Так что прошу прощения у болельщиков "Ростова". Зато угадал, что "Спартак" не забьет.

– Мало кто ожидал, что будет разгром. Удивлены?

– Конечно, раз "Ростов" не забивал в пяти матчах кряду. Но по сегодняшней игре счет не удивляет. Посмотрите, с каким настроением вышел "Спартак", как команда действовала на поле.

– Вы где игру смотрели?

– В окружении спартаковских болельщиков. После третьего гола я повернулся и сказал им, что по такой игре красно-белые могут пять пропустить. И пусть спартаковцы радуются, что ограничились только трешкой.

– Вам "Спартак" не напомнил себя самого в Самаре, где тоже был разгромлен со счетом 0:4?

– Такая мысль была. Сказал, кстати, болельщикам, что после "Крыльев" команда начала свою беспроигрышную серию. И после "Ростова" будет то же самое. Не верю, что "Спартак" способен упустить свое преимущество. Если москвичи сами не захотят отдать чемпионство, их никто не догонит. Но если команда продолжит играть с таким отношением, как сегодня, то… (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Ростов" - "Спартак"