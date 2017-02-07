Сальваторе Боккетти: "Спартак" приехал в Испанию не рыбу ловить"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что очень рад вернуться на поле. По словам 30-летнего итальянца, он готов принять участие уже в ближайших контрольных матчах красно-белых.

– Массимо (Каррера) убедил нас, что легко на сборах не будет, – сказал Боккетти. – В Абу-Даби было непросто. А здесь, в Испании, тренировочный процесс еще тяжелее. Но мы сюда приехали не рыбу ловить и не на пляже загорать, а готовиться к весенней части сезона, которая стартует уже меньше чем через месяц.

– Вы лишь в начале этого сбора вернулись к работе на равных с партнерами. Как себя чувствуете?

– Сейчас все хорошо. Очень рад, что вернулся на поле и теперь смогу помогать команде. Думаю, что готов принять участие уже в ближайших контрольных матчах "Спартака". Тренировки в Эстепоне очень интенсивные, но раз справляюсь с нагрузками, которые даются на занятиях, то, значит, смогу и в игре выполнить необходимый объем работы.

– Ваш приятель и партнер Квинси Промес, пропустив осенью несколько матчей, сказал, что ему было очень трудно наблюдать за играми с трибуны: так сильно хотелось выйти на поле. А как вы себя ощущали в период, когда восстанавливались?

– Представьте себе, Квинси пропустил один–два матча, а я оставался вне игры с конца октября. Понимаете, каково мне было?! Если Промес испытывал тяжелые чувства даже после столь маленького перерыва, то, наверное, не стоит объяснять, как нелегко перенести такую длительную паузу, которая была у меня.

– Как проводите в Испании свободное время между тренировками?

– Отдыхаю в номере. У нас не так много свободного времени, чтобы заниматься чем-то еще. Разговариваю с семьей по телефону. Знаете, иногда на занятиях очень устаем, позитивные эмоции от общения с родными помогают восстановиться. Всегда рад услышать близких. Сын уже болтает и на русском, и на итальянском. А дочка пока еще не говорит. Жена присылает фотографии детей. Они так быстро растут! Когда уезжаю из дома надолго и потом возвращаюсь, то вижу, как сильно они изменились. Можно сказать, что знакомимся заново...