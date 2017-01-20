Сальваторе Боккетти: "Сложно сказать, в чем разница между Аленичевым и Каррерой"

Защитнику "Спартака" Сальваторе Боккетти сложно сказать, что изменилось с момента, когда Массимо Каррера занял пост главного тренера красно-белых. Перед началом сезона 52-летний специалист вошел в тренерский штаб спартаковцев в качестве помощника Дмитрия Аленичева. В августе Аленичев был отправлен в отставку, и Каррера в результате возглавил команду.

На вопрос, на что Боккетти готов пойти, если "Спартак" возьмет золото, футболист ответил: "На сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!".

"Мне сложно сказать, в чем разница между Аленичевым и Каррерой, они оба - очень хорошие тренеры, оба играли в чемпионате Италии в составе очень сильных команд, - приводит ТАСС слова Боккетти. - Наверное, Массимо оказался в нужное время в нужном месте, так бывает. Когда он играл в "Ювентусе", он был хорошим защитником, я слышал о нем, видел его игру, также я видел и игру Аленичева в "Роме". Для меня большая честь работать с таким тренером, как Каррера; то же самое было и с Аленичевым".

По словам защитника, на первых порах он помогал Каррере в качестве переводчика.

"Тогда возле него еще не было переводчика и ему было сложно, в какой-то мере я служил мостиком между тренером и остальными игроками, - продолжил итальянский защитник. - Я переводил слова тренера о том, как игроки должны двигаться в зависимости от положения мяча на поле, как должны думать.

Мне очень приятно работать с Массимо, он очень хороший тренер и очень хороший человек. Я не могу ответить конкретно на вопрос, что изменилось в "Спартаке" с приходом Массимо, но мы видим, что команда лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего преследователя в пять очков. Последние 15 лет такого не было. Наверное, каждый из футболистов изменил что-то в себе и в своей игре, все вместе мы выросли как игроки и как команда, мы стали больше доверять друг другу".