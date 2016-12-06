Руслан Нигматуллин: "Я не вижу слабых мест в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин отметил, что из команды по итогам первой части сезона ему больше всех запомнился главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Экс-голкипер подчеркнул, что о чемпионстве московского клуба еще рано говорить, несмотря на отрыв в пять очков от "Зенита".

– В первой части текущего сезона мне больше всех запомнился Каррера, – сказал Нигматуллин. – А что касается футболистов, Глушаков был несомненным лидером, Промес находился на ведущих ролях. Если бы травму не получил Зе Луиш, красно-белые выглядели бы еще мощнее. Ребров может занести себе в актив эту часть сезона. Артем вдохновлял уверенной игрой партнеров.

Возможно, в зимнее трансферное окно есть смысл приобрести по одному сильному футболисту на каждую из позиций, ведь если "Спартак" будет выступать в еврокубках на следующий год, сильные игроки точно не помешают. Хорошо, если ими станут россияне. Один из новичков – Самедов. Посмотрим, кто будет еще. Откровенно слабых мест в команде я сейчас не вижу.

Несмотря на то что "Спартак" ушел на перерыв лидером, о чемпионстве говорить рано, так как нужно еще правильно провести предсезонку, чтобы не растерять все хорошее, что было нажито в 2016 году. (Любовь КОНЯЕВА)