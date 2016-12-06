Руслан Нигматуллин: "Я не вижу слабых мест в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин отметил, что из команды по итогам первой части сезона ему больше всех запомнился главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Экс-голкипер подчеркнул, что о чемпионстве московского клуба еще рано говорить, несмотря на отрыв в пять очков от "Зенита".
– В первой части текущего сезона мне больше всех запомнился Каррера, – сказал Нигматуллин. – А что касается футболистов, Глушаков был несомненным лидером, Промес находился на ведущих ролях. Если бы травму не получил Зе Луиш, красно-белые выглядели бы еще мощнее. Ребров может занести себе в актив эту часть сезона. Артем вдохновлял уверенной игрой партнеров.
Возможно, в зимнее трансферное окно есть смысл приобрести по одному сильному футболисту на каждую из позиций, ведь если "Спартак" будет выступать в еврокубках на следующий год, сильные игроки точно не помешают. Хорошо, если ими станут россияне. Один из новичков – Самедов. Посмотрим, кто будет еще. Откровенно слабых мест в команде я сейчас не вижу.
Несмотря на то что "Спартак" ушел на перерыв лидером, о чемпионстве говорить рано, так как нужно еще правильно провести предсезонку, чтобы не растерять все хорошее, что было нажито в 2016 году. (Любовь КОНЯЕВА)
Vladimir Semenovich
Нигматуллин, ты вообще ничего не видишь.
19:58 6 декабря
РусскийФракиец
Как же вы достали ныть...
19:36 6 декабря
igomir
Fajyz Руслан конечно не дебил, он стал дипломатом. Но вот то, что самым светлым пятном обозвал Карреру - это правильно. Тот играет в Конте и глядя на него складывается впечатление, что ты смотришь итальянский или английский футбол. Но если взглянуть на поле, то сколько ни протирай глаза не поймешь, где Спартак, а где Рубин или Терек. Слабых мест нет, сильных тоже, так за что хвалить Спартак? Нет Спартака на поле, а есть какая-то средненькая команда, которую Кар научил целоваться при счете 1:0. Вот когда Федуну уместнее употребить слово:Позор!!!
19:20 6 декабря
nefanat
я вот не вижу сильных мест. Воротчик средненький, защита тоже. Напа нету, забивает Глушаков, который за всю жизнь, наверное, столько не забил, как в этом году. Скамейка пустая. Тренер? Хз, может и хороший. Никто о нём ничего сказать не может. Скоро посыплются.
19:01 6 декабря
Fajyz
Косой видать!)))
18:49 6 декабря