Руслан Нигматуллин: "Главное, чтобы сам Раноккиа захотел выступать в российском чемпионате"

Бывший вратарь итальянской "Салернитаны" Руслан Нигматуллин выразил уверенность в том, что защитник "Интера" Андреа Раноккиа усилит "Зенит". Также он отметил, что трансфер 28-летнего футболиста обойдется сине-бело-голубым недешево.

– "Интер" – команда, обладающая качественными футболистами. Думаю, что такое приобретение слало бы усилением для "Зенита", – сказал Нигматуллин. – Наверняка Раноккиа будет стоить недешево. Но "Зенит" не обременен финансовыми проблемами, поэтому здесь главное, чтобы сам Андреа захотел выступать в российском чемпионате.

Скамейка у питерцев неплохо укомплектована, так что, скорее всего этот футболист придет в основной состав. Для того чтобы бороться за чемпионство на равных со "Спартаком", нужно усиливать все линии. Хорошая команда состоит не только из сильной атаки, но и, прежде всего, из надежной обороны. (Любовь КОНЯЕВА)