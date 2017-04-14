Роман Зобнин: "Основным игроком сборной России себя не чувствую"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в интервью "СЭ" отметил, что не может назвать себя основным игроком сборной России. Хавбек провел семь матчей в составе национальной команды, в шести из которых отыграл по 90 минут.

– Хватает ли сил на 90 минут? Чувствуете ли, что работа на сборах дает плоды?

– Да. Понятно, что последние 5-10 минут нужно было выжимать из себя максимум, но это было связано еще и с тем, что перед тем в двух матчах за сборную я сыграл по 90 минут. В концовках бывает такое, что не остается силенок, но нужно включать внутренние резервы.

– Кстати, после шести матчей кряду за сборную по 90 минут чувствуете себя в ней основным футболистом?

– Не чувствую. Если буду хорошо играть в "Спартаке", то и в сборной все будет в порядке. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Романа Зобнина