Роман Павлюченко: "Еськов, наверное, подумал: "Лучше я его удалю, чтобы больше не видеть это лицо"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко намерен приехать на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое состоится завтра в 12.00 по московскому времени. Форвард готов принести извинения судье Алексею Еськову, работавшему на матче 24-го тура чемпионата России между екатеринбуржцами и "Зенитом" (0:2).
Напомним, что во вчерашней встрече рефери удалил трех игроков "Урала". Красные карточки получили нападающий Роман Павлюченко, а также полузащитники Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.
- Да, я обязательно приеду. Думаю, будет и главный арбитр встречи, мы сядем и поговорим, - приводит ТАСС слова Павлюченко. - Если я где-то не прав, то обязательно принесу ему свои извинения, я не должен был так делать.
С одной стороны, я подвел команду, с другой - я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку.
Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: "Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо".
Flamenco
Судью надо пожизненно дисквалифицировать, он псих
12:20
PitersS
Ситуацию подогрело не удаление Бикфалви-на это были объективные причины, а то, что удаление оказалось двойным. Но и Павлюченко нельзя было не удалить-такие наскоки на судью стоят прямой красной, даже не вдаваясь в то, чего он, там, наговорил. Именно Павлюченко стал апофеозом абсурдности ситуации и его надо наказать достаточно жестко. Вообще, у нас со снисхождением относятся к командам, которые недостаток мастерства компенсируют жесткой до грубости игрой-это как пьяница, который хамит, в драку лезет, а все думают-ну что с него взять, такого!?..
12:06
Кaраcик
Рома, красная карточка была показана автоматом за вторую желую, а вторая желтая за грубый прием против Смольникова. Даже, если Бикфалви играл не умышлено, шипами в голеностоп, это всегда вероятность тяжелой травмы. И предупреждение здесь обосновано. Какие претензии к судье по этому моменту?
11:53
Инквизитор Зол
Действительно. "Какая отвратительная рожа!" (с) Свинья... она и в депо свинья.
11:48