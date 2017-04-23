Роман Павлюченко: "Еськов, наверное, подумал: "Лучше я его удалю, чтобы больше не видеть это лицо"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко намерен приехать на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое состоится завтра в 12.00 по московскому времени. Форвард готов принести извинения судье Алексею Еськову, работавшему на матче 24-го тура чемпионата России между екатеринбуржцами и "Зенитом" (0:2).

Напомним, что во вчерашней встрече рефери удалил трех игроков "Урала". Красные карточки получили нападающий Роман Павлюченко, а также полузащитники Эрик Бикфалви и Роман Емельянов.

- Да, я обязательно приеду. Думаю, будет и главный арбитр встречи, мы сядем и поговорим, - приводит ТАСС слова Павлюченко. - Если я где-то не прав, то обязательно принесу ему свои извинения, я не должен был так делать.

С одной стороны, я подвел команду, с другой - я не мог просто сдержаться, когда арбитр взял и внаглую показал красную ни за что. Я обязан был подойти к судье и спросить, почему он так поступает, но просто не с такими эмоциями, перегнул палку.

Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: "Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо".