РФС удовлетворил претензию "Зенита" к "Тосно"

Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов сообщил, что организация удовлетворило заявление "Зенита" в отношении "Тосно". Летом агенты нападающих Дмитрия Богаева и Павла Киреенко не договорились с клубом РФПЛ о продлении контракта. Интерес к футболистам проявил "Тосно", но клубы не смогли достигнуть соглашения. После этого Киреенко и Богаев перешли в клуб второго дивизиона Литвы "Паланга", и не сыграв ни одного матча в этой команде отправились на правах аренды в "Тосно".

"Удовлетворили заявление "Зенита" в отношении "Тосно": обязали "Тосно" выплатить компенсацию за подготовку Дмитрия Богаева и Павла Киреенко", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.