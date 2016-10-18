16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

РФС удовлетворил претензию "Зенита" к "Тосно"

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Глава Палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) Константин Ляхов сообщил, что организация удовлетворило заявление "Зенита" в отношении "Тосно". Летом агенты нападающих Дмитрия Богаева и Павла Киреенко не договорились с клубом РФПЛ о продлении контракта. Интерес к футболистам проявил "Тосно", но клубы не смогли достигнуть соглашения. После этого Киреенко и Богаев перешли в клуб второго дивизиона Литвы "Паланга", и не сыграв ни одного матча в этой команде отправились на правах аренды в "Тосно".

"Удовлетворили заявление "Зенита" в отношении "Тосно": обязали "Тосно" выплатить компенсацию за подготовку Дмитрия Богаева и Павла Киреенко", – цитирует "Р-Спорт" Ляхова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161018/1110964020.html

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