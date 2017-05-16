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Рассмотрение дела по матчу "Амкар" – "Спартак" перенесено на 24 мая

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил решение комитета по матчу 28-го тура чемпионата России "Амкар" – "Спартак" (0:1), по окончании которого фанаты красно-белых массово выбежали на поле. Рассмотрение по этому матчу перенесено на 24 мая, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Уведомили клубы о заседании, но не увидели руководителей служб безопасности, они не приехали, – сказал Григорьянц. – "Спартак" направил юриста, а "Амкар" написал письмо с просьбой перенести рассмотрение на 24 мая. Хотели также видеть видеозапись с системы видеонаблюдения стадиона. В связи с отсутствием всех запрашиваемых документов, отсутствием людей, дело не рассматривалось и перенесено на 24 мая.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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