Рашид Рахимов: "Место "Терека" в таблице? Это не окончательный расклад сил"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов в преддверии игры 13-го тура чемпионата России против "Зенита" отдал должное клубу из Санкт-Петербурга. Также специалист отметил серьезность потери полузащитника Олега Иванова.

– Место "Терека" в таблице? Это не окончательный расклад сил, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Рахимов. – Думать об этом не стоит, хотя приятно, что мы находимся в верхней части чемпионата. Мы понимаем, что сегодня сыграем с соперником, который еще не проигрывал в чемпионате, у которого качественный состав... Мы серьезно готовились к этой встрече, есть мысли и наработки по этой игре, но как они будут воплощены – увидим на поле.

Дисквалификация Иванова? Для "Терека" потеря футболистов – серьезный момент. Олег является креативным футболистом, который задает ритм нашей игры. Сегодня на его позиции выступит другой игрок, который постарается компенсировать отсутствие Иванова.

Трансляция матча "Терек" – "Зенит"