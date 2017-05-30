Рашид Рахимов: "Если "Зенит" возглавит иностранец, это не говорит, что двери для наших закрыты"

Экс-тренер "Терека" Рашид Рахимов в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на телеканале "Россия 24" отметил, что возможное назначение Роберто Манчини главным тренером "Зенита" является логичным шагом питерского клуба. Ранее "СЭ" сообщал, что итальянец подпишет контракт с сине-бело-голубыми по схеме "2+1".

- В последние годы "Зенит" делал ставку на иностранных специалистов, - заявил Рахимов. - То, что сегодня снова приходит иностранец, не говорит о том, что двери для наших тренеров закрыты. Но клуб должен быть уверен в нашем специалисте, чтобы назначить на такой пост.

Можно назначить иностранного специалиста, но не стать чемпионом и не играть в Лиге чемпионов. Тогда даже под иностранца футболисты с именем не придут.