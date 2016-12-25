Промес встретил Рождество в компании Депая

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Мемфисом Депаем. Напомним, что ранее сообщалось об интересе к последнему со стороны крано-белых. По последней информации, Депай может перейти в "Эвертон".
Exsorsist
Sterx Что бы купить Промеса в Эвертон, нужно заложить сам Эвертон.)))
19:50
Jean4
Если бы что-то реально было, давно бы уже объявили. Не поедет он сюда.
19:13
Sterx
Как климат то поменялся! Оказывается в Манчестере теперь круглый год лето))) В итоге ОБА в Эвертоне окажутся, а не в Спартаке)))
18:49
onlywhitespartak
Как Рождество встретишь так его и проведешь )) мемфис добро пожаловать =)
18:46
Parasenok
:)
18:42