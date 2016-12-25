Промес встретил Рождество в компании Депая

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Мемфисом Депаем. Напомним, что ранее сообщалось об интересе к последнему со стороны крано-белых. По последней информации, Депай может перейти в "Эвертон".

" Had a nice X-mas brunch with these wonderful people " #QP10 #M7 🎄 🔴⚪️! Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 25 2016 в 6:25 PST