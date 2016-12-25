18:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес встретил Рождество в компании Депая

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Полузащитник "Спартака" Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с хавбеком "Манчестер Юнайтед" Мемфисом Депаем. Напомним, что ранее сообщалось об интересе к последнему со стороны крано-белых. По последней информации, Депай может перейти в "Эвертон".

 

" Had a nice X-mas brunch with these wonderful people " #QP10 #M7 🎄 🔴⚪️!

Фото опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Дек 25 2016 в 6:25 PST

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Exsorsist

Sterx Что бы купить Промеса в Эвертон, нужно заложить сам Эвертон.)))

19:50

Jean4

Если бы что-то реально было, давно бы уже объявили. Не поедет он сюда.

19:13

Sterx

Как климат то поменялся! Оказывается в Манчестере теперь круглый год лето))) В итоге ОБА в Эвертоне окажутся, а не в Спартаке)))

18:49

onlywhitespartak

Как Рождество встретишь так его и проведешь )) мемфис добро пожаловать =)

18:46

Parasenok

:)

18:42

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